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Мешканця Одещини покарали за ухилення від військового обліку

1 грудня 2024 22:09
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Жителя Любашівки оштрафували за ухилення від військового обліку
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Суд Одеської області визнав винним жителя селища Любашівка у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.-337 Кримінального кодексу України. Чоловік ухилився від військового обліку після офіційного попередження. Як покарання йому призначено штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що 2 листопада 2024 року під час перебування в приміщенні місцевого центру комплектування чоловікові особисто вручили повістку та направлення на медичний огляд. Проте 3 листопада 2024 року, у визначений час, він не з’явився без поважних причин.

Під час досудового розслідування чоловік визнав свою провину, написав заяву про згоду на розгляд справи у спрощеному порядку та не заперечував встановлені факти.

Що вирішив суд

Суд, враховуючи пом’якшуючі обставини, такі як щире каяття і сприяння слідству, призначив обвинуваченому штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5100 гривень.

Нагадаємо, в Одеській області жінка зривала мобілізацію і здавала позиції ТЦК. Також  суд Білгород-Дністровського району визнав військовослужбовця Нацгвардії винним у незаконному зберіганні бойових патронів.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси військовослужбовці судові рішення

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