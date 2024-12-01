Жінку засуджено за зрив мобілізації в Одеській області

Поліцейські оголошують підозру жінці. Фото ілюстративне: Нацполіція

Суд Подільського району Одеської області ухвалив вирок щодо жінки, яка під час воєнного стану розповсюджувала інформацію про мобілізаційні заходи через соцмережі. Їй призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Здавала позиції ТЦК

Відомо, що жінка долучилася до загальнодоступної групи в месенджері Viber, де публікувала дані про місцезнаходження співробітників територіальних центрів комплектування та блокпостів. Зокрема, вона поширювала повідомлення, які дозволяли уникнути вручення повісток. Учасниками цієї групи були понад 3 800 осіб, здебільшого мешканці громади, де проводилися мобілізаційні заходи.

Обвинувачена визнала свою провину, пояснивши, що діяла з метою попередити знайомих і родичів. Суд врахував її розкаяння, сприяння слідству, а також те, що вона є матір'ю-одиначкою. Попри тяжкість злочину, який класифікується як серйозний, суд призначив їй п'ять років позбавлення волі, замінивши реальне відбування покарання на випробувальний термін.

Яке покарання за розповсюдження інформації про позиції ТЦК

Суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який було використано для поширення інформації, та звільнити майно обвинуваченої з-під арешту. Вирок передбачає можливість виправлення жінки без реального позбавлення волі.

Нагадаємо, суд Білгород-Дністровського району визнав військовослужбовця Нацгвардії винним у незаконному зберіганні бойових патронів. Також в Одесі уродженець Алтайського краю, отримав умовний термін за замах на підпал автомобіля.