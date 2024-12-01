Женщина осуждена за срыв мобилизации в Одесской области

Полицейские объявляют подозрение женщине. Фото иллюстративное: Нацполиция

Суд Подольского района Одесской области вынес приговор в отношении женщины, которая во время военного положения распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях через соцсети. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Сдавала позиции ТЦК

Известно, что женщина присоединилась к общедоступной группе в мессенджере Viber, где публиковала данные о местонахождении сотрудников территориальных центров комплектования и блокпостов. В частности, она распространяла сообщения, позволявшие избежать вручения повесток. Участниками этой группы были более 3 800 человек, в основном жители общины, где проводились мобилизационные мероприятия.

Обвиняемая признала свою вину, объяснив, что действовала с целью предупредить знакомых и родственников. Суд учел ее раскаяние, содействие следствию, а также то, что она является матерью-одиночкой. Несмотря на тяжесть преступления, которое классифицируется как серьезное, суд назначил ему пять лет лишения свободы, заменив реальное отбывание наказания на испытательный срок.

Какое наказание за распространение информации о позициях ТЦК

Суд постановил конфисковать мобильный телефон, использованный для распространения информации, и освободить имущество обвиняемой из-под ареста. Приговор подразумевает возможность исправления женщины без реального лишения свободы.

Напомним, суд Белгород-Днестровского района признал военнослужащего Нацгвардии виновным в незаконном хранении боевых патронов. Также в Одессе уроженец Алтайского края получил условный срок за покушение на поджог автомобиля.