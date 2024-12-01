Женщина осуждена за срыв мобилизации в Одесской области

На Одесчине осудили женщину, которая сдавала позиции ТЦК
Суд Подольского района Одесской области вынес приговор в отношении женщины, которая во время военного положения распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях через соцсети. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Сдавала позиции ТЦК
Известно, что женщина присоединилась к общедоступной группе в мессенджере Viber, где публиковала данные о местонахождении сотрудников территориальных центров комплектования и блокпостов. В частности, она распространяла сообщения, позволявшие избежать вручения повесток. Участниками этой группы были более 3 800 человек, в основном жители общины, где проводились мобилизационные мероприятия.
Обвиняемая признала свою вину, объяснив, что действовала с целью предупредить знакомых и родственников. Суд учел ее раскаяние, содействие следствию, а также то, что она является матерью-одиночкой. Несмотря на тяжесть преступления, которое классифицируется как серьезное, суд назначил ему пять лет лишения свободы, заменив реальное отбывание наказания на испытательный срок.
Какое наказание за распространение информации о позициях ТЦК
Суд постановил конфисковать мобильный телефон, использованный для распространения информации, и освободить имущество обвиняемой из-под ареста. Приговор подразумевает возможность исправления женщины без реального лишения свободы.
Напомним, суд Белгород-Днестровского района признал военнослужащего Нацгвардии виновным в незаконном хранении боевых патронов. Также в Одессе уроженец Алтайского края получил условный срок за покушение на поджог автомобиля.
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