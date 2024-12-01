Жителя Любашевки оштрафовали за уклонение от военного учета

Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

Суд Одесской области признал виновным жителя поселка Любашевка в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст.-337 Уголовного кодекса Украины. Мужчина уклонился от военного учета после официального предупреждения. В качестве наказания ему назначен штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Известно, что 2 ноября 2024 года во время пребывания в помещении местного центра комплектования мужчине лично вручили повестку и направление на медицинское освидетельствование. Однако 3 ноября 2024 года в определенное время он не появился без уважительных причин.

В ходе досудебного расследования мужчина признал свою вину, написал заявление о согласии на рассмотрение дела в упрощенном порядке и не отрицал установленные факты.

Что решил суд

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как искреннее раскаяние и содействие следствию, назначил обвиняемому штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 5 100 гривен.

Напомним, в Одесской области женщина срывала мобилизацию и сдавала позиции ТЦК. Также суд Белгород-Днестровского района признал военнослужащего Нацгвардии виновным в незаконном хранении боевых патронов.