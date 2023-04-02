Мешканцям Вилково дали дозвіл виїзду на острови

Власники городів зможуть повернутися до господарської діяльності

Оперативне угруповання військ "Дунай" та Ізмаїльська РДА підписали тимчасове спільне рішення про дозвіл виїзду на острови в межах міста Вилкове. Відтепер люди зможуть відновити господарську діяльність на цій території.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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З початку квітня мешканцями Вилківської громади надали дозвіл на відвідування островів Очаківський, Анкундінов, Стамбульський, Полуденний, Пісчане, Старостамбульський, Білгородський.

Вихід плавзасобів дозволено з 06:30 до 20:00 з обов’язковим інформуванням чергової служби відділу прикордонної служби "Вилкове" за годину про вихід та повернення.

У разі необхідності довготривалого перебування на островах дозвіл буде надаватися терміном не більше ніж на три доби. У такому випадку прикордонників потрібно проінформувати про кількість громадян, бортовий номер плавзасобу та термін перебування.

Окремо буде розглянуто дозвіл виїзд на острови Кубанський та Кубану.

Зазначимо, у зв’язку з воєнним станом власники городів на островах Вилківської ТГ, не могли туди потрапити через обмеження, встановлені командуванням, у зв’язку з тим, що сільгоспугіддя знаходяться в прикордонній зоні України.

Нагадаємо, у місті Вилкове рибалки вийшли на воду для вилову дунайського оселедця. В обласній військовій адміністрації дозволили їм займатися промислом на додаткових ділянках з урахуванням умов безпеки.

Фото: ТСН