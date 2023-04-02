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Мешканцям Вилкового дали дозвіл виїзду на острови

2 квітня 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Мешканцям Вилково дали дозвіл виїзду на острови
Власники городів зможуть повернутися до господарської діяльності
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Оперативне угруповання військ "Дунай" та Ізмаїльська РДА підписали тимчасове спільне рішення про дозвіл виїзду на острови в межах міста Вилкове. Відтепер люди зможуть  відновити господарську діяльність на цій території.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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З початку квітня мешканцями Вилківської громади надали дозвіл на відвідування островів Очаківський, Анкундінов, Стамбульський, Полуденний, Пісчане, Старостамбульський, Білгородський.

Вихід плавзасобів дозволено з 06:30 до 20:00 з обов’язковим інформуванням чергової служби відділу прикордонної служби "Вилкове" за годину про вихід та повернення. 

У разі необхідності довготривалого перебування на островах дозвіл буде надаватися терміном не більше ніж на три доби. У такому випадку прикордонників потрібно проінформувати про кількість громадян, бортовий номер плавзасобу та термін перебування.

Окремо буде розглянуто дозвіл виїзд  на острови Кубанський та Кубану.

Зазначимо, у зв’язку з воєнним станом  власники городів на островах Вилківської ТГ, не могли туди потрапити через обмеження, встановлені командуванням, у зв’язку з тим, що сільгоспугіддя  знаходяться в прикордонній зоні України.

Нагадаємо, у місті Вилкове рибалки вийшли на воду для вилову дунайського оселедця. В  обласній військовій адміністрації дозволили їм займатися промислом на додаткових ділянках з урахуванням умов безпеки.

Фото: ТСН

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