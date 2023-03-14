На річці Дунай відкриють додаткові ділянки для рибальства

Через рік простою одеські рибалки зможуть вийти в море і зайнятися своїм промислом. Місця для рибальства вже позначені, ось лише правила видачі дозволів змінилися. Чи будуть українці з рибою і які результати очікуються від запровадження нововведень?

Відповіді на ці та інші запитання журналісти Новини.LIVE дізнавались у директорки департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алли Стоянової.

— Як реформа рибної галузі допоможе оживити рибний промисел на півдні Одеської області та покращить економічну ситуацію в районі, який живе рибним промислом?

— Реформа рибної галузі стартувала на початку 2023 року. Згідно з постановою від 30 грудня 2022 року, ліміти на вилов біоресурсів розподіляються лише через аукціон. Сьогодні завдяки нововведенням всі рибалки на рівних умовах можуть отримати ті лоти, які вони бажають. Для цього їм необхідно зареєструватися на платформі Prozorro.Продажі, взяти участь в аукціоні.

Нагадаю, що однією з істотних змін є запровадження урядом електронних торгів, що дає можливість долучитися до рибного бізнесу новим суб’єктам господарювання. Станом на сьогодні переможцями аукціонів вже є 42 нові суб'єкти господарювання, які не є традиційними користувачами водних біоресурсів.

Прогнозується, що реформування галузі позитивно вплине не лише на рибалок, але й на громади, бо вони залишаться зі своїм промислом, а працівники — на своїх робочих місцях. Іншими словами: населення отримає роботу, а місцеві бюджети — поповнення казни. Через аукціони залежно від того, як будуть проходити торги, ціна на лот зростатиме, відповідно, буде і поповнення дохідної частини бюджетів місцевих громад.

— Який механізм роботи переможця аукціону після отримання бажаного лоту?

— Кожен переможець аукціону має укласти договір з Держрибагентством протягом 20 робочих днів з моменту формування протоколу за результатами аукціону, та сплатити не менш як 25 % ціни вартості лота. Відповідний договір опубліковується в електронній торговій системі протягом 20 робочих днів.

Наступним етапом оформлення права на промисловий вилов водних біоресурсів є укладання дозволів на спеціальне використання біоресурсів у рибогосподарських об’єктах.

Зазначу, що станом на сьогодні переможцями аукціонів вже сплачено понад 1 млн гривень до бюджетів територіальних громад Одеської області.

— Як місцеві рибалки сприйняли впровадження реформу і чи готові до роботи в нових умовах?

— Сьогодні впровадження реформи рибної галузі дається нелегко, як і будь-яка інша реформа. Законодавство щодо рибогосподарської галузі є дуже застарілим. Майже 20 років нею ніхто не займався. Відповідно, коли нема законодавчої підтримки, то рибалкам дуже важко працювати. Але сьогодні створено Державне агентство меліорації та рибного господарства України, що дало можливість не лише реформувати рибну галузь, але й певні функції діяльності передати на органи місцевого самоврядування. Як результат питання, які роками не вирішувалися, нарешті зрушилися з мертвої точки: рибалки отримують розуміння прозорості й дорожньої карти, як їм далі рухатися.

Інформації про те, що певні рибалки в Одеській області, у зв’язку з реформуванням галузі, припинили свій промисел і закрили підприємства — немає. Майже всі зареєстровані підприємства взяли участь в аукціонах, повигравали свої лоти й готуються до початку рибного промислу.

Зазначу, що у Верховній раді розглянуть новий законопроєкт "Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та продукції з них". Це дозволить вивести із тіні певний сектор рибної промисловості, а економіка саме в цьому напряму оживе. Відповідно, риба, яка потраплятиме на наші прилавки, буде проходити певну перевірку, що гарантуватиме якість продукції.

— Як війна вплинула на рибний промисел? Адже чимало ділянок, на яких раніше був дозволений вилов живих біоресурсів, опинилися під забороною через російську агресію.

— Станом на сьогодні по Одеській області вже визначені ділянки, на яких дозволений водний промисел. Втім, є проблеми із тими місцями, де проходить зерновий коридор. Через те, що в Босфорі нині велика черга, а рух суден здійснюється у бік Дунаю. Одночасно на цій дозвільній ділянці можуть перебувати 400 суден, і як результат — рибалкам нема де стати. Одеська область вже взяла це питання під контроль, інформацію передали до Міністерства аграрної політики України. Станом на сьогодні маршрут дорожньої карти відкориговано, і незабаром їх кількість буде збільшено.

— На скільки сьогодні рибне господарство — перспективна галузь нашої економіки? А зважаючи на те, що південь Одеської області славиться дунайським оселедцем, то коли очікувати його появу на прилавках?

— Оселедець на сьогодні має не лише соціальне, але й економічне та політичне значення. Це товар, який ставить в залежність не лише нашу область чи країну, але й певну частину світу. Бо наші сусіди румуни теж займаються цим промислом, тому це такий продукт, який потребує певної уваги, а зважаючи на те, що вже пройшли торги, то сподіваємося, що найближчим часом він з’явиться на прилавках наших магазинів.

Зараз для нас головна мета — продовольча безпека, доступ до якісної риби, збереження робочих місць для населення, поповнення бюджетів для громад, зняття соціального напруження в цілому. Рибне господарство — перспективна галузь нашої економіки, яку ми зобов'язані підтримувати та розвивати.

Наразі в Україні вже проведено 225 аукціонів, зокрема, 14 лотів виграно по Одеській області. Переможці мають сплатити до місцевих бюджетів понад 4 млн грн, які пропонується використовувати в тому числі й на зариблення водойм.

— Наскільки нам відомо, на Одещині з 6 березня відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості. Де саме зараз можна ловити рибу?

— Зараз на внутрішніх водоймах Одеської області відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості, за винятком Малого Аджалицького лиману, південної частини Дністровського лиману, Будацького лиману, озер Шагани, Алібей, Бурнас, а також окремих ділянок Дністра та Дунаю й озера Сасик.

Вихід плавзасобів дозволяється виключно у світлий час доби суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на підставі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.

Водночас наголошуємо, що вилов водних біоресурсів необхідно здійснювати з урахуванням безпекової ситуації, а також з обов’язковим дотриманням природоохоронного законодавства.

Фото: Одеський рибоохоронний патруль