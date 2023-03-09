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На Одещині відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості

9 березня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рибалки мають дотримуватись чітких правил
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На внутрішніх водоймах Одеської області відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості. Вихід плавзасобів дозволяється виключно у світлий час доби.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

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Кого стосуються нововведення 

Лише підприємства, які мають дозвіл на використання водних ресурсів для рибальства та на використання природних ресурсів в природоохоронних територіях, можуть використовувати плавзасоби.

Де заборонено вихід плавзасобів

Навігацію  для суден флоту рибної промисловості на внутрішніх водоймах відкрито усюди крім:

  • Малого Аджалицького лиману, 
  • південної частини Дністровського лиману, 
  • Будацького лиману, 
  • озер Шагани, Алібей, Бурнас, 
  • окремих ділянок Дністра та Дунаю, 
  • озера Сасик.

"Водночас наголошуємо, що вилов водних біоресурсів необхідно здійснювати з урахуванням безпекової ситуації, а також з обов’язковим дотриманням природоохоронного законодавства", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання. Де на Одещині заборонено ловити рибу читайте в матеріалі

Нагадаємо, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Що чекає на порушників, дивіться в матеріалі.

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