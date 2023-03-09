На Одещині відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості
На внутрішніх водоймах Одеської області відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості. Вихід плавзасобів дозволяється виключно у світлий час доби.
Про це повідомляє Одеський рибпатруль.
-
Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder
-
Українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС
-
Коли Грузія звільнить Саакашвілі: журналіст назвав умову
-
Київ відновлює теплопостачання після атаки рф: у скількох будинках повернули опалення
-
Призначали "смотрящого" за "общаком" в Одеській області: "вор в законі" отримав підозру
-
В Афганістані терорист-смертник убив впливового чиновника із Талібану
-
Расистський скандал серед номінанток на премію "Оскар": до чого тут стаття Vogue
-
На Львівщині завершили розбір завалів: собака на руїнах знищеного будинку чекав господарів
-
В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я
-
Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше
Кого стосуються нововведення
Лише підприємства, які мають дозвіл на використання водних ресурсів для рибальства та на використання природних ресурсів в природоохоронних територіях, можуть використовувати плавзасоби.
Де заборонено вихід плавзасобів
Навігацію для суден флоту рибної промисловості на внутрішніх водоймах відкрито усюди крім:
- Малого Аджалицького лиману,
- південної частини Дністровського лиману,
- Будацького лиману,
- озер Шагани, Алібей, Бурнас,
- окремих ділянок Дністра та Дунаю,
- озера Сасик.
"Водночас наголошуємо, що вилов водних біоресурсів необхідно здійснювати з урахуванням безпекової ситуації, а також з обов’язковим дотриманням природоохоронного законодавства", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання. Де на Одещині заборонено ловити рибу читайте в матеріалі.
Нагадаємо, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Що чекає на порушників, дивіться в матеріалі.