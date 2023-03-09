На Одещині відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості

Рибалки мають дотримуватись чітких правил

На внутрішніх водоймах Одеської області відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості. Вихід плавзасобів дозволяється виключно у світлий час доби.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

Кого стосуються нововведення

Лише підприємства, які мають дозвіл на використання водних ресурсів для рибальства та на використання природних ресурсів в природоохоронних територіях, можуть використовувати плавзасоби.

Де заборонено вихід плавзасобів

Навігацію для суден флоту рибної промисловості на внутрішніх водоймах відкрито усюди крім:

Малого Аджалицького лиману,

південної частини Дністровського лиману,

Будацького лиману,

озер Шагани, Алібей, Бурнас,

окремих ділянок Дністра та Дунаю,

озера Сасик.

"Водночас наголошуємо, що вилов водних біоресурсів необхідно здійснювати з урахуванням безпекової ситуації, а також з обов’язковим дотриманням природоохоронного законодавства", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання. Де на Одещині заборонено ловити рибу читайте в матеріалі.

Нагадаємо, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Що чекає на порушників, дивіться в матеріалі.