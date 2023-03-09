В Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности
На внутренних водоемах Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности. Выход плавсредств разрешается исключительно в светлое время суток.
Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.
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Кого касаются нововведения
Только предприятия, имеющие разрешение на использование водных ресурсов для рыболовства и использования природных ресурсов в природоохранных территориях, могут использовать плавсредства.
Где запрещен выход плавсредств
Навигация для судов флота рыбной промышленности на внутренних водоемах открыта всюду помимо:
- Малого Аджалицкого лимана,
- южной части Днестровского лимана,
- Будацкого лимана,
- озер Шаганы, Алибей, Бурнас,
- отдельных участков Днестра и Дуная,
- озера Сасык.
"В то же время подчеркиваем, что отлов водных биоресурсов необходимо производить с учетом ситуации безопасности, а также с обязательным соблюдением природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос. Где в Одесской области запрещено ловить рыбу читайте в материале.
Напомним, в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Что ждет нарушителей, смотрите в материале.