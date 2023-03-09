В Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности

Рыбаки должны соблюдать четкие правила

На внутренних водоемах Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности. Выход плавсредств разрешается исключительно в светлое время суток.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

Кого касаются нововведения

Только предприятия, имеющие разрешение на использование водных ресурсов для рыболовства и использования природных ресурсов в природоохранных территориях, могут использовать плавсредства.

Где запрещен выход плавсредств

Навигация для судов флота рыбной промышленности на внутренних водоемах открыта всюду помимо:

Малого Аджалицкого лимана,

южной части Днестровского лимана,

Будацкого лимана,

озер Шаганы, Алибей, Бурнас,

отдельных участков Днестра и Дуная,

озера Сасык.

"В то же время подчеркиваем, что отлов водных биоресурсов необходимо производить с учетом ситуации безопасности, а также с обязательным соблюдением природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос. Где в Одесской области запрещено ловить рыбу читайте в материале.

Напомним, в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Что ждет нарушителей, смотрите в материале.