На Одещині стане більше місць для законної рибалки

Існують чіткі правила вилову риби

В Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сьогодні буде сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ми обговорили можливість відкриття додаткових ділянок для риболовства на річці Дунай. Перш за все це дозволить покращити економічну ситуацію в районі, який живе рибним промислом. Сподіваюсь на швидке та позитивне розв'язання цього питання", — зазначив Марченко.

Де на Одещині заборонено ловити рибу

На зимувальних ямах, в тому числі з берега;

на нерестовищах у період нересту, в тому числі з берега;

у межах режимних зон мостів, які охороняються;

у межах охоронних зон електричних мереж;

на каналах (підвідних, скидних, магістральних) теплоенергоцентралей, електростанцій, відводах рибогосподарських і меліоративних систем, шлюзових каналах тощо;

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному морі. Але Державною прикордонною службою встановлено заборону на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі на весь період воєнного стану;

в озері Ялпуг — у верхів'ї від автошляхового мосту Болград-Рені униз до лінії, яка з'єднує північну межу с. Тополине і протилежний берег, на 5 км від південної межі с. Виноградівка;

в озері Кугурлуй — від каналу Тобачел Ізмаїльського району, включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також канал "Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми на 200 м;

у верхів'ях Хаджибейського лиману — від лінії, яка з'єднує північний край с. Шеметове з південним краєм с. Жовте, до гирла р. Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с. Білка.

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у межах судового ходу (р. Дунай).

Кого заборонено виловлювати?

В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо.

Нагадаємо, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Що чекає на порушників, дивіться в матеріалі.