На Одещині стане більше місць для законної рибалки
В Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сьогодні буде сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
-
В українській розвідці розповіли, навіщо росія хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові
-
ФСБ повідомляє про знищення "української ДРГ", а адміністрація Брянщини говорить, що це вигадка України
-
Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення
-
Буде гірше ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії
-
Замінований Херсон: у полі два фермери підірвалися на ворожій міні
-
Названі вболівальники, які найбільше п'ють в Англії: Мудрик може здивуватися
-
Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера
-
Черговий спалах коронавірусу: новий штам "Кракен" вже виявили у шести областях
-
"Від взяття Києва за три дні до заручників на Брянщині": у росіян почалася масова істерія через чутки про "українську ДРГ"
-
Активісти руху "Жовта Стрічка" нагадали окупантам, що Крим — це Україна
"Ми обговорили можливість відкриття додаткових ділянок для риболовства на річці Дунай. Перш за все це дозволить покращити економічну ситуацію в районі, який живе рибним промислом. Сподіваюсь на швидке та позитивне розв'язання цього питання", — зазначив Марченко.
Де на Одещині заборонено ловити рибу
- На зимувальних ямах, в тому числі з берега;
- на нерестовищах у період нересту, в тому числі з берега;
- у межах режимних зон мостів, які охороняються;
- у межах охоронних зон електричних мереж;
- на каналах (підвідних, скидних, магістральних) теплоенергоцентралей, електростанцій, відводах рибогосподарських і меліоративних систем, шлюзових каналах тощо;
- у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному морі. Але Державною прикордонною службою встановлено заборону на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі на весь період воєнного стану;
- в озері Ялпуг — у верхів'ї від автошляхового мосту Болград-Рені униз до лінії, яка з'єднує північну межу с. Тополине і протилежний берег, на 5 км від південної межі с. Виноградівка;
- в озері Кугурлуй — від каналу Тобачел Ізмаїльського району, включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також канал "Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми на 200 м;
- у верхів'ях Хаджибейського лиману — від лінії, яка з'єднує північний край с. Шеметове з південним краєм с. Жовте, до гирла р. Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с. Білка.
- у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у межах судового ходу (р. Дунай).
Кого заборонено виловлювати?
В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо.
Нагадаємо, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Що чекає на порушників, дивіться в матеріалі.