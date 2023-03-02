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На Одещині стане більше місць для законної рибалки

2 березня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині стане більше місць для законної рибалки
Існують чіткі правила вилову риби
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області планують розширити місця для рибалки. Вже сьогодні буде сформована робоча група, яка безпосередньо буде опрацьовувати це питання.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

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"Ми обговорили можливість відкриття додаткових ділянок для риболовства на річці Дунай. Перш за все це дозволить покращити економічну ситуацію в районі, який живе рибним промислом. Сподіваюсь на швидке та позитивне розв'язання цього питання", — зазначив Марченко. 

Де на Одещині заборонено ловити рибу

  • На зимувальних ямах, в тому числі з берега; 
  • на нерестовищах у період нересту, в тому числі з берега; 
  • у межах режимних зон мостів, які охороняються; 
  • у межах охоронних зон електричних мереж; 
  • на каналах (підвідних, скидних, магістральних) теплоенергоцентралей, електростанцій, відводах рибогосподарських і меліоративних систем, шлюзових каналах тощо; 
  • у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному морі. Але Державною прикордонною службою встановлено заборону на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі на весь період воєнного стану;  
  • в озері Ялпуг — у верхів'ї від автошляхового мосту Болград-Рені униз до лінії, яка з'єднує північну межу с. Тополине і протилежний берег, на 5 км від південної межі с. Виноградівка; 
  • в озері Кугурлуй — від каналу Тобачел Ізмаїльського району, включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також канал "Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми на 200 м; 
  • у верхів'ях Хаджибейського лиману — від лінії, яка з'єднує північний край с. Шеметове з південним краєм с. Жовте, до гирла р. Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с. Білка. 
  • у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у межах судового ходу (р. Дунай). 

Кого заборонено виловлювати? 

В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо. 

Нагадаємо, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Що чекає на порушників, дивіться в матеріалі.

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