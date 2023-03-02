В Одесской области станет больше мест для законной рыбалки

Существуют четкие правила отлова рыбы

В Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сегодня будет сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"Мы обсудили возможность открытия дополнительных участков для рыболовства на реке Дунай. Прежде всего, это позволит улучшить экономическую ситуацию в районе, который живет рыбным промыслом. Надеюсь на быстрое и положительное решение этого вопроса", — отметил Марченко.

Где в Одесской области запрещено ловить рыбу

На зимовальных ямах, в том числе с берега;

на нерестилищах в период нереста, в том числе с берега;

в пределах охраняемых режимных зон мостов;

в пределах охранных зон электрических сетей;

на каналах (подводных, сбросных, магистральных) теплоэнергоцентралей, электростанций, отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем, шлюзовых каналах и т.д.;

в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с судов в Черном море. Но Государственной пограничной службой установлен запрет на передвижение маломерных плавсредств в Черном море на весь период военного положения;

в озере Ялпуг — в верховьях от автодорожного моста Болград-Рени вниз к линии, соединяющей северную границу с. Тополиный и противоположный берег, в 5 км от южной границы с. Виноградовка;

в озере Кугурлуй — от канала Тобачел Измаильского района, включая районы плавней Каприцы, Голубова Скала, Шурой, а также канал "Георгий Запша" до выхода в озеро Кугурлуй и вглубь водоема на 200 м;

в верховьях Хаджибейского лимана — от линии, соединяющей северный край с. Шеметово с южным краем с. Желтое, до устья р. Малый Куяльник и вглубь до южной водной границы с. Белка;

в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в пределах судебного хода (г. Дунай).

Кого запрещено ловить?

В Украине запрещено вылавливать рыбы, которые внесены в Красную книгу. Среди них: белуга, осетр, севрюга, чечуга, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, карась золотой и т.д.

Напомним, в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Что ждет нарушителей, смотрите в материале.