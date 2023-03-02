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В Одесской области станет больше мест для законной рыбалки

2 марта 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области станет больше мест для законной рыбалки
Существуют четкие правила отлова рыбы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сегодня будет сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Мы обсудили возможность открытия дополнительных участков для рыболовства на реке Дунай. Прежде всего, это позволит улучшить экономическую ситуацию в районе, который живет рыбным промыслом. Надеюсь на быстрое и положительное решение этого вопроса", — отметил Марченко.

Где в Одесской области запрещено ловить рыбу

  • На зимовальных ямах, в том числе с берега;
  • на нерестилищах в период нереста, в том числе с берега;
  • в пределах охраняемых режимных зон мостов;
  • в пределах охранных зон электрических сетей;
  • на каналах (подводных, сбросных, магистральных) теплоэнергоцентралей, электростанций, отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем, шлюзовых каналах и т.д.;
  • в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с судов в Черном море. Но Государственной пограничной службой установлен запрет на передвижение маломерных плавсредств в Черном море на весь период военного положения;
  • в озере Ялпуг — в верховьях от автодорожного моста Болград-Рени вниз к линии, соединяющей северную границу с. Тополиный и противоположный берег, в 5 км от южной границы с. Виноградовка;
  • в озере Кугурлуй от канала Тобачел Измаильского района, включая районы плавней Каприцы, Голубова Скала, Шурой, а также канал "Георгий Запша" до выхода в озеро Кугурлуй и вглубь водоема на 200 м;
  • в верховьях Хаджибейского лимана от линии, соединяющей северный край с. Шеметово с южным краем с. Желтое, до устья р. Малый Куяльник и вглубь до южной водной границы с. Белка;
  • в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в пределах судебного хода (г. Дунай).

Кого запрещено ловить?

В Украине запрещено вылавливать рыбы, которые внесены в Красную книгу. Среди них: белуга, осетр, севрюга, чечуга, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, карась золотой и т.д.

Напомним, в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Что ждет нарушителей, смотрите в материале.

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