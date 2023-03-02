В Одесской области станет больше мест для законной рыбалки
В Одесской области планируется расширить места для рыбака. Уже сегодня будет сформирована рабочая группа, которая будет непосредственно прорабатывать этот вопрос.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
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"Мы обсудили возможность открытия дополнительных участков для рыболовства на реке Дунай. Прежде всего, это позволит улучшить экономическую ситуацию в районе, который живет рыбным промыслом. Надеюсь на быстрое и положительное решение этого вопроса", — отметил Марченко.
Где в Одесской области запрещено ловить рыбу
- На зимовальных ямах, в том числе с берега;
- на нерестилищах в период нереста, в том числе с берега;
- в пределах охраняемых режимных зон мостов;
- в пределах охранных зон электрических сетей;
- на каналах (подводных, сбросных, магистральных) теплоэнергоцентралей, электростанций, отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем, шлюзовых каналах и т.д.;
- в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с судов в Черном море. Но Государственной пограничной службой установлен запрет на передвижение маломерных плавсредств в Черном море на весь период военного положения;
- в озере Ялпуг — в верховьях от автодорожного моста Болград-Рени вниз к линии, соединяющей северную границу с. Тополиный и противоположный берег, в 5 км от южной границы с. Виноградовка;
- в озере Кугурлуй — от канала Тобачел Измаильского района, включая районы плавней Каприцы, Голубова Скала, Шурой, а также канал "Георгий Запша" до выхода в озеро Кугурлуй и вглубь водоема на 200 м;
- в верховьях Хаджибейского лимана — от линии, соединяющей северный край с. Шеметово с южным краем с. Желтое, до устья р. Малый Куяльник и вглубь до южной водной границы с. Белка;
- в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в пределах судебного хода (г. Дунай).
Кого запрещено ловить?
В Украине запрещено вылавливать рыбы, которые внесены в Красную книгу. Среди них: белуга, осетр, севрюга, чечуга, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, карась золотой и т.д.
Напомним, в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Что ждет нарушителей, смотрите в материале.