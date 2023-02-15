На Одещині вступає в дію заборона вилову щуки: відколи й що загрожує порушникам
Від сьогодні, 15 лютого на Одещині встановлюється заборона на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня.
Про це повідомляє Одеський рибпатруль.
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Така заборона оголошується відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, та поширюється не лише в Одеській області, а й по всій Україні. Вводиться вона в перше, тож краще попередити про неї знайомих рибалок.
"Заборона відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", — йдеться в повідомленні.
Що чекає на порушників?
На рибалок, які порушують Правила, накладається штраф від 340 до 680 грн та додатково нараховуються збитки. За один екземпляр незаконно виловленої щуки доведеться сплатити 3 468 грн.
Кого ще заборонено виловлювати?
В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо.
Зазначимо рибалка — це не тільки відпочинок та спосіб зняти стрес. Існують чіткі правила промислового, любительського й спортивного вилову риби. Їх порушення караються законом. Новини.LIVE зібрали місця де заборонено ловити рибу.