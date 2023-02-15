На Одещині вступає в дію заборона вилову щуки

Діють нові правила вилову риби

Від сьогодні, 15 лютого на Одещині встановлюється заборона на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

Така заборона оголошується відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, та поширюється не лише в Одеській області, а й по всій Україні. Вводиться вона в перше, тож краще попередити про неї знайомих рибалок.

"Заборона відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", — йдеться в повідомленні.

Що чекає на порушників?

На рибалок, які порушують Правила, накладається штраф від 340 до 680 грн та додатково нараховуються збитки. За один екземпляр незаконно виловленої щуки доведеться сплатити 3 468 грн.

Кого ще заборонено виловлювати?

В Україні заборонено виловлювати риб, які внесено до Червоної книги. Серед них: білуга, осетер, севрюга, чечуга, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, карась золотий тощо.

Зазначимо рибалка — це не тільки відпочинок та спосіб зняти стрес. Існують чіткі правила промислового, любительського й спортивного вилову риби. Їх порушення караються законом. Новини.LIVE зібрали місця де заборонено ловити рибу.