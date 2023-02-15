В Одесской области вступает в действие запрет вылова щуки

Действуют новые правила отлова рыбы

С сегодняшнего дня, 15 февраля в Одесской области устанавливается запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

Такой запрет объявляется в соответствии с новыми Правилами любительского и спортивного рыболовства, и распространяется не только в Одесской области, но и по всей Украине. Вводится она в первое, поэтому лучше предупредить о ней знакомых рыбаков.

"Запрет будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука – одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов", — говорится в сообщении.

Что ждет нарушителей?

На рыбаков, нарушающих Правила, налагается штраф от 340 до 680 грн и дополнительно начисляются убытки. За один экземпляр незаконно выловленной щуки придется оплатить 3468 грн.

Кого еще запрещено вылавливать?

В Украине запрещено вылавливать рыбы, которые внесены в Красную книгу. Среди них: белуга, осетр, севрюга, чечуга, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, карась золотой и т.д.

Отметим рыбак – это не только отдых и способ снять стресс. Существуют четкие правила промыслового, любительского и спортивного отлова рыбы. Их нарушения наказываются законом. Новини.LIVE собрали места, где запрещено ловить рыбу.