На реке Дунай откроют дополнительные участки для рыболовства

Через год простоя одесские рыбаки смогут выйти на воду и заняться своим промыслом. Места для рыболовства уже обозначены, вот только правила выдачи разрешений изменились. Будут ли украинцы с рыбой и какие результаты ожидаются от введения новшеств?

Ответы на эти и другие вопросы журналисты Новини.LIVE узнавали у директора департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВ Аллы Стояновой.

— Как реформа рыбной отрасли поможет оживить рыбный промысел на юге Одесской области и улучшит экономическую ситуацию в живущем рыбным промыслом районе?

— Реформа рыбной отрасли стартовала в начале 2023 года. Согласно постановлению от 30 декабря 2022 года, лимиты на отлов биоресурсов распределяются только через аукцион. Сегодня благодаря нововведениям все рыбаки на равных условиях могут получить те лоты, которые они хотят. Для этого им нужно зарегистрироваться на платформе Prozorro.Продажи и принять участие в аукционе.

Напомню, что одним из существенных изменений, введенных правительством, являются электронные торги. Это дает возможность приобщиться к рыбному бизнесу новым субъектам хозяйствования. По состоянию на сегодняшний день победителями аукционов уже стали 42 новых субъекта хозяйствования, которые не являются традиционными пользователями водных биоресурсов.

Прогнозируется, что реформирование отрасли положительно повлияет не только на рыбаков, но и на громады, потому что они останутся со своим промыслом, а работники на своих рабочих местах. Иными словами: население получит работу, а местные бюджеты — пополнение казны. Через аукционы, в зависимости от того, как будут проходить торги, цена на лот будет расти, соответственно, будет и пополнение доходной части бюджетов местных громад.

— Какой механизм работы победителя аукциона после получения желаемого лота?

— Каждый победитель аукциона должен заключить договор с Госрыбагентством в течение 20 рабочих дней с момента формирования протокола по результатам аукциона и уплатить не менее 25% цены стоимости лота. Соответствующий договор публикуется в электронной торговой системе в течение 20 рабочих дней.

Следующим этапом оформления права на промышленный лов водных биоресурсов является заключение разрешений на специальное использование биоресурсов в рыбохозяйственных объектах.

Отмечу, что на сегодняшний день победителями аукционов уже уплачено более 1 млн гривен в бюджеты территориальных громад Одесской области.

— Как местные рыбаки восприняли реформу и готовы ли к работе в новых условиях?

— Сегодня внедрение реформы рыбной отрасли дается нелегко, как и любая другая реформа. Законодательство по рыбохозяйственной отрасли очень устаревшее. Почти 20 лет ею никто не занимался. Соответственно, если нет законодательной поддержки, то рыбакам очень тяжело работать. Но сегодня создано Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины, позволившее не только реформировать рыбную отрасль, но и определенные функции деятельности передать органам местного самоуправления. Как результат вопросы, которые годами не решались, наконец-то сдвинулись с мертвой точки: рыбаки получают понимание прозрачности и дорожной карты, как им дальше двигаться.

Информации о том, что некоторые рыбаки в Одесской области, в связи с реформированием отрасли, прекратили свой промысел и закрыли предприятия — нет. Почти все зарегистрированные предприятия приняли участие в аукционах, выиграли свои лоты и готовятся к началу рыбного промысла.

Отмечу, что в Верховной Раде будет рассмотрен новый законопроект "Об обеспечении прослеживаемости водных биоресурсов и продукции из них". Это позволит вывести из тени определенный сектор рыбной промышленности, а экономика именно в этом направлении оживет. Соответственно, рыба, которая будет попадать на наши прилавки, будет проходить определенную проверку, что будет гарантировать качество продукции.

— Как война повлияла на рыбный промысел? Ведь многие участки, на которых раньше был разрешен отлов живых биоресурсов, оказались под запретом из-за российской агрессии.

— По состоянию на сегодняшний день по Одесской области уже определены участки, на которых разрешен водный промысел. Впрочем, есть проблемы с местами, где проходит зерновой коридор. Потому что в Босфоре сейчас большая очередь, а движение судов осуществляется в сторону Дуная. Одновременно на этом разрешительном участке могут находиться 400 судов, и как результат — рыбакам негде стать. Одесская область уже взяла этот вопрос под контроль, информацию передали Министерству аграрной политики Украины. По состоянию на сегодняшний день маршрут дорожной карты откорректирован, и вскоре их количество будет увеличено.

— На сколько сегодня рыбное хозяйство — перспективная отрасль нашей экономики? А учитывая, что юг Одесской области славится дунайской селедкой, то когда ожидать ее появления на прилавках?

— Селедка сегодня имеет не только социальное, но и экономическое и политическое значение. Это товар, который ставит в зависимость не только нашу область или страну, но и часть мира. Потому что наши соседи, румыны, тоже занимаются этим промыслом. Это такой продукт, который требует определенного внимания, а учитывая, что уже прошли торги, надеемся, что в ближайшее время он появится на прилавках наших магазинов.

Сейчас для нас главная цель — продовольственная безопасность, доступ к качественной рыбе, сохранение рабочих мест для населения, пополнение бюджетов для громад, снятие социального напряжения в целом. Рыбное хозяйство — перспективная отрасль нашей экономики, которую мы обязаны поддерживать и развивать.

В настоящее время в Украине уже проведено 225 аукционов, в том числе 14 лотов выиграны по Одесской области. Победители должны уплатить в местные бюджеты более 4 млн гривен, которые предлагается использовать в том числе и на зарыбление водоемов.

— Насколько нам известно, в Одесской области с 6 марта открыта навигация для судов флота рыбной промышленности. Где сейчас можно ловить рыбу?

— Сегодня на внутренних водоемах Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности, за исключением Малого Аджалицкого лимана, южной части Днестровского лимана, Будацкого лимана, озер Шаганы, Алибей, Бурнас, а также отдельных участков Днестра и Дуная и озера Сасык.

Выход плавсредств разрешается исключительно в светлое время суток субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на основании разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах.

В то же время подчеркиваем, что отлов водных биоресурсов необходимо производить с учетом ситуации безопасности, а также с обязательным соблюдением природоохранного законодательства.

Фото: Одесский рыбоохранный патруль