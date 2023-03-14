Рибальський квиток: що це таке та як його отримати?

Одеські рибаки зможуть отримати спеціальний квиток для вилову риби
Держрибагентство провело круглий стіл з приводу запровадження рибальського квитка. На зустрічі було обговорено розробку алгоритму отримання квитка та можливість вилову риби любителями понад безплатну добову норму.
Про це повідомляє Одеський рибпатруль.
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Рибалки-любителі долучилися до жвавої дискусії
Понад сто учасників взяли участь у дискусії щодо можливості надання платної послуги з видачі рибальського квитка. Розробка квитка здійснюється спільно з Мінагрополітики, а рибалки-любителі та рибалки-спортсмени взяли активну участь у "правильній організації" любительського рибальства.
Що пропонує рибальський квиток
Зміни у регулюванні рибальства в Україні передбачають впровадження концепції рибальського квитка. Ця концепція передбачає встановлення лімітів на допустимий вилов водних біоресурсів для любительського рибальства на окремих водоймах. Ліміти будуть встановлюватися на підставі науково-біологічних обґрунтувань.
Розподіл лімітів між рибальськими квитками буде здійснюватися через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства. Рибальські квитки будуть продаватися рибалкам-любителям, які попередньо створять електронний кабінет.
Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається на попередньому рівні - 3 кг водних біоресурсів та одна особина.
Як купити рибальський квиток та оплатити його?
Щоб купити рибальський квиток в Україні, не обов'язково йти до магазину або стояти в черзі. Усе, що потрібно зробити, — зайти в електронний кабінет на офіційному сайті Державної агенції рибного господарства України.
У кабінеті можна вибрати водний об’єкт або його частину, територіальну громаду в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі.
Оплата квитка: прості та зручні способи
Після вибору необхідних параметрів, електронна система розраховує вартість рибальського квитка. Оплатити його можна будь-яким з запропонованих способів: онлайн-карткою, електронними грошима, платіжним терміналом або у банку.
QR-код: персоналізований квиток
Після успішної оплати, електронна система генерує рибальський квиток з персоналізованим QR-кодом. Цей код активується через годину після сплати. Квиток діє в обраний календарний день або дні й може бути придбаний на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів, але не більше 10 днів.
Нагадаємо, на внутрішніх водоймах Одеської області відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості. Вихід плавзасобів дозволяється виключно у світлий час доби.