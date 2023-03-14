Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы arrow

Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы

14 марта 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рыболовный билет: что это такое и как его получить?
Новые возможности для любителей рыболовства
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Госрыбагентство провело круглый стол по поводу введения рыболовного билета. На встрече была обсуждена разработка алгоритма получения билета и возможность вылова рыбы любителями сверх бесплатной суточной нормы.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

Читайте также:

Рыбаки-любители приобщились к оживленной дискуссии

Более ста участников приняли участие в дискуссии о возможности предоставления платной услуги по выдаче рыболовного билета. Разработка билета осуществляется совместно с Минагрополитики, а рыбаки-любители и рыбаки-спортсмены приняли активное участие в "правильной организации" любительского рыболовства.

Что предлагает рыболовный билет

Изменения в регулировании рыболовства в Украине предполагают внедрение концепции рыболовного билета. Эта концепция предполагает установление лимитов на допустимый лов водных биоресурсов для любительского рыболовства на отдельных водоемах. Лимиты будут устанавливаться из научно-биологических обоснований.

Распределение лимитов между рыболовными билетами будет осуществляться через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства. Рыболовные билеты будут продаваться рыбакам-любителям, которые предварительно создадут электронный кабинет.

Суточная бесплатная норма отлова для каждого гражданина остается на прежнем уровне — 3 кг водных биоресурсов и одна особь.

Как купить рыболовный билет и оплатить его?

Чтобы купить рыболовный билет в Украине, необязательно идти в магазин или стоять в очереди. Все, что нужно сделать, зайти в электронный кабинет на официальном сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

В кабинете можно выбрать водный объект или его часть, территориальную общину в районе которой планируется использовать рыболовный билет, водные биоресурсы, что планируется выловить, календарный день запланированной рыбалки.

Оплата билета: простые и удобные способы

После выбора необходимых параметров электронная система рассчитывает стоимость рыболовного билета. Оплатить его можно любым из предложенных способов: онлайн-картой, электронными деньгами, платежным терминалом или банком.

QR-код: персональный билет

После успешной оплаты электронная система генерирует рыболовный билет с персонализированным QR-кодом. Этот код активируется через час после оплаты. Билет действует в выбранный календарный день или день и может быть приобретен на любой день в пределах 10 дней или на любое количество дней, но не более 10 дней.

Напомним, на внутренних водоемах Одесской области открыта навигация для судов флота рыбной промышленности. Выход плавсредств разрешается исключительно в светлое время суток.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:33 Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

14:29 В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Новина з фото

14:20 СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

14:17 Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

14:17 Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:14 Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты

14:00 Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина

13:57 Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка

Новина з фото

13:57 Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Новина з відео

10:20 В Черном море зафиксирована нетипичная активность кораблей рф, — Гуменюк

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Актуальное по теме

None 16 Март 14:34

Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

None 16 Март 14:31

В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

None 16 Март 14:18

СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

None 16 Март 14:15

Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB