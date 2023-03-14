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Одеські рибалки зможуть отримати спеціальний квиток для вилову риби

14 березня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рибальський квиток: що це таке та як його отримати?
Нові можливості для любителів рибальства
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Держрибагентство провело круглий стіл щодо запровадження рибальського квитка. На зустрічі було обговорено розробку алгоритму отримання квитка та можливість вилову риби любителями понад безплатну добову норму.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

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Понад сто учасників взяли участь у дискусії щодо можливості надання платної послуги з видачі рибальського квитка. Розробка квитка здійснюється спільно з Мінагрополітики, а рибалки-любителі та рибалки-спортсмени взяли активну участь у "правильній організації" любительського рибальства.

Що пропонує рибальський квиток

Зміни у регулюванні рибальства в Україні передбачають впровадження концепції рибальського квитка. Ця концепція передбачає встановлення лімітів на допустимий вилов водних біоресурсів для любительського рибальства на окремих водоймах. Ліміти будуть встановлюватися на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

Розподіл лімітів між рибальськими квитками буде здійснюватися через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства. Рибальські квитки будуть продаватися рибалкам-любителям, які попередньо створять електронний кабінет.

Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається на попередньому рівні - 3 кг водних біоресурсів та одна особина.

Як купити рибальський квиток та оплатити його?

Щоб купити рибальський квиток в Україні, не обов'язково йти до магазину або стояти в черзі. Усе, що потрібно зробити, — зайти в електронний кабінет на офіційному сайті Державної агенції рибного господарства України.

У кабінеті можна вибрати водний об’єкт або його частину, територіальну громаду в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі.

Оплата квитка: прості та зручні способи

Після вибору необхідних параметрів, електронна система розраховує вартість рибальського квитка. Оплатити його можна будь-яким з запропонованих способів: онлайн-карткою, електронними грошима, платіжним терміналом або у банку.

QR-код: персоналізований квиток

Після успішної оплати, електронна система генерує рибальський квиток з персоналізованим QR-кодом. Цей код активується через годину після сплати. Квиток діє в обраний календарний день або дні й може бути придбаний на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів, але не більше 10 днів.

Нагадаємо, на внутрішніх водоймах Одеської області відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості. Вихід плавзасобів дозволяється виключно у світлий час доби.

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