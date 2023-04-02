Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Жителям Вилково разрешили выезжать на острова arrow

Жителям Вилково разрешили выезжать на острова

2 апреля 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Жителям Вилково было разрешено выезд на острова
Владельцы огородов смогут вернуться к хозяйственной деятельности
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Оперативная группировка войск "Дунай" и Измаильская РГА подписали временное совместное решение о разрешении выезда на острова в пределах города Вилково. Теперь люди смогут возобновить хозяйственную деятельность на этой территории.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

Читайте также:

С начала апреля жителями Вилковской общины предоставили разрешение на посещение островов Очаковский, Анкундинов, Стамбульский, Полуденный, Песчаное, Старостамбульский, Белгородский.

Выход плавсредств разрешен с 06:30 до 20:00 с обязательным информированием дежурной службы отдела пограничной службы "Вилково" за час о выходе и возвращении.

В случае необходимости длительного пребывания на островах, разрешение будет предоставляться сроком не более чем на трое суток. В таком случае пограничников нужно проинформировать о количестве граждан, бортовом номере плавсредства и сроке пребывания.

Отдельно будет рассмотрено разрешение на выезд на острова Кубанский и Кубану.

Отметим, в связи с военным положением владельцы огородов на островах Вилковской ТГ не могли туда попасть из-за ограничений, установленных командованием, в связи с тем, что сельхозугодия находятся в приграничной зоне Украины.

Напомним, в городе Вилково рыбаки вышли на воду для отлова дунайской сельди. В областной военной администрации разрешили заниматься промыслом на дополнительных участках с учетом условий безопасности.

Фото: ТСН

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB