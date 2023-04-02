Жителям Вилково было разрешено выезд на острова

Владельцы огородов смогут вернуться к хозяйственной деятельности

Оперативная группировка войск "Дунай" и Измаильская РГА подписали временное совместное решение о разрешении выезда на острова в пределах города Вилково. Теперь люди смогут возобновить хозяйственную деятельность на этой территории.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

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С начала апреля жителями Вилковской общины предоставили разрешение на посещение островов Очаковский, Анкундинов, Стамбульский, Полуденный, Песчаное, Старостамбульский, Белгородский.

Выход плавсредств разрешен с 06:30 до 20:00 с обязательным информированием дежурной службы отдела пограничной службы "Вилково" за час о выходе и возвращении.

В случае необходимости длительного пребывания на островах, разрешение будет предоставляться сроком не более чем на трое суток. В таком случае пограничников нужно проинформировать о количестве граждан, бортовом номере плавсредства и сроке пребывания.

Отдельно будет рассмотрено разрешение на выезд на острова Кубанский и Кубану.

Отметим, в связи с военным положением владельцы огородов на островах Вилковской ТГ не могли туда попасть из-за ограничений, установленных командованием, в связи с тем, что сельхозугодия находятся в приграничной зоне Украины.

Напомним, в городе Вилково рыбаки вышли на воду для отлова дунайской сельди. В областной военной администрации разрешили заниматься промыслом на дополнительных участках с учетом условий безопасности.

Фото: ТСН