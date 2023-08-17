Мешканців Румунії закликали не знімати роботу ППО у разі атаки по Одеській області

Пошкоджена портова інфраструктура. Фото: ОК "Південь"

В мережі поширилось відео роботи ППО під час атаки по Одеському порту на Дунаї. Посольство України в Румунії уже закликало румунських громадян утриматися від розповсюдження подібних матеріалів.

На думку незалежного експерта та доценту історичного факультету Бухарестського університету Клаудіу Діджерату, у Румунії повинне бути "чітке правило не публікувати такі відео".

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"Ми вже чуємо в Румунії рекомендації не робити таке у майбутньому. Я впевнений, що мешканці Румунії запам’ятають цей урок. Для нас доволі нове, коли конфлікт такого масштабу відбувається так близько біля наших кордонів. Але ми швидко вчимося. Вже з’явилися рекомендації громадянам Румунії не знімати та не розповсюджувати відео роботи українського ППО", – зазначив експерт.

Діджерату додав, що через активність Росії у Чорному морі та обстріли українських портів на Дунаї зросли ризики для румунських суден. Однак у Румунії готові прийняти заходи у випадку порушення повітряного простору країни.

"Є ризики, які складно контролювати, як, наприклад, падіння уламків ракет. Але якщо буде загроза порушення кордону, ми відреагуємо", – додав доктор Діджерату.

Експерт також розповів про випадок минулого року, коли російський дрон проник у повітряний простір Румунії та долетів до Сербії. За допомогою системи протиповітряної оборони Румунії було здійснено контроль над переміщенням дрона, але загрози для безпеки країни не виявлено було.

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту.