Жители Румынии призвали не снимать работу ПВО в случае атаки по Одесской области

Повреждена портовая инфраструктура. Фото: ОК "Юг"

В сети распространилось видео работы ПВО во время атаки по Одесскому порту на Дунае. Посольство Украины в Румынии уже призвало румынских граждан воздержаться от распространения подобных материалов.

По мнению независимого эксперта и доцента исторического факультета Бухарестского университета Клаудиу Диджерата, в Румынии должно быть "четкое правило не публиковать такие видео".

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"Мы уже слышим в Румынии рекомендации не делать такое в будущем. Я уверен, что жители Румынии запомнят этот урок. Для нас достаточно ново, когда конфликт такого масштаба происходит так близко у наших границ. Но мы быстро учимся. Уже появились рекомендации гражданам Румынии не снимать и не распространять видео работы украинского ПВО", — отметил эксперт.

Диджерат добавил, что из-за активности России в Черном море и обстрелов украинских портов на Дунае выросли риски для румынских судов. Однако в Румынии готовы принять меры по нарушению воздушного пространства страны.

"Есть риски, которые сложно контролировать, как, например, падение обломков ракет. Но если будет угроза нарушения границы, мы отреагируем", — добавил доктор Диджерата.

Эксперт также рассказал о случае прошлого года, когда российский дрон проник в воздушное пространство Румынии и долетел в Сербию. С помощью системы противовоздушной обороны Румынии был осуществлен контроль над перемещением дрона, но угрозы безопасности страны не обнаружены.

Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, впрочем, враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.