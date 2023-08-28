Україна проводить спецоперації на Чорному морі

Морський дрон типу Magura V5. Фото: cкриншот із відео CNN

Україна нарощує свої морські сили та поступово повертає панівну позицію у Чорному морі. Росіяни занепокоєні через застосування надводних БпЛА та усіляко намагається заховати від них свій флот.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, Україна давно проводить спеціальні операції у Чорному морі, не афішуючи цього.

"У нас морський фронт відкритий давно, просто засоби якими ми діяли мають бути удосконаленими та відповідати викликам цієї війни. Цю війну не дарма вже давно назвали війною дронів і це має стосуватися не тільки повітря, а й моря. Україна — морська держава, вона має потужну акваторію, яку повинна повернути собі", — сказала Гуменюк.

Також речниця "Півдня" наголосила, що ЗСУ "знекровлює" окупантів не лише на полі бою. Україна поступово відновлює свій флот і наразі найбільш ефективною його складовою є саме надводні дрони або так званий "москітний флот".

"Для того, щоб перекреслити панування в Чорному морі, яке демонструє окупант, ми повинні застосовувати всі можливі засоби. А те, що креативність нашого керівництва дуже висока — це оцінив цілий світ", — додала військова.

Нагадаємо, розпочалася 551 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено 4 крилаті ракети.