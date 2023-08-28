Украина проводит спецоперации на Черном море

Морской дрон типа Magura V5. Фото: cкриншот с видео CNN

Украина наращивает свои морские силы и постепенно возвращает позицию в Черном море. Россияне обеспокоены применением надводных БпЛА и всячески пытаются спрятать от них свой флот.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, Украина давно проводит специальные операции в Черном море, не афишируя это.

"У нас морской фронт открыт давно, просто средства, которыми мы действовали, должны быть усовершенствованными и соответствовать вызовам этой войны. Эту войну не зря уже давно назвали войной дронов и это должно касаться не только воздуха, но и моря. Украина — морское государство, она имеет мощную акваторию, которую должна вернуть себе", — сказала Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что ВСУ "обескровливает" оккупантов не только на поле боя. Украина постепенно восстанавливает свой флот и сейчас наиболее эффективной его составляющей именно надводные дроны или так называемый "москитный флот".

"Для того чтобы перечеркнуть господство в Черном море, которое демонстрирует оккупант, мы должны применять все возможные средства. А то, что креативность нашего руководства очень высока — это оценил целый мир", — добавила военная.

Напомним, начались 551 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены 4 крылатые ракеты.