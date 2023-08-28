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Мы должны вернуть господство над Черным морем, — Гуменюк

28 августа 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина проводит спецоперации на Черном море
Морской дрон типа Magura V5. Фото: cкриншот с видео CNN
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина наращивает свои морские силы и постепенно возвращает позицию в Черном море. Россияне обеспокоены применением надводных БпЛА и всячески пытаются спрятать от них свой флот.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, Украина давно проводит специальные операции в Черном море, не афишируя это.

"У нас морской фронт открыт давно, просто средства, которыми мы действовали, должны быть усовершенствованными и соответствовать вызовам этой войны. Эту войну не зря уже давно назвали войной дронов и это должно касаться не только воздуха, но и моря. Украина — морское государство, она имеет мощную акваторию, которую должна вернуть себе", — сказала Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что ВСУ "обескровливает" оккупантов не только на поле боя. Украина постепенно восстанавливает свой флот и сейчас наиболее эффективной его составляющей именно надводные дроны или так называемый "москитный флот".

"Для того чтобы перечеркнуть господство в Черном море, которое демонстрирует оккупант, мы должны применять все возможные средства. А то, что креативность нашего руководства очень высока — это оценил целый мир", добавила военная.

Напомним, начались 551 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены 4 крылатые ракеты.

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