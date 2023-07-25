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"Ми мусимо захистити Одесу": Зеленський про необхідність посилення ППО

25 липня 2023 11:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ми мусимо захистити Одесу": Зеленський про необхідність посилення ППО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy_official
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час зустрічі з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, Президент України Володимир Зеленський заявив про термінову необхідність посилити ППО для захисту від російських атак. Додаткові системи протиповітряної оборони нададуть змогу функціонувати "зерновій угоді". 

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи. Сказав про це під час розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу", — йдеться в повідомленні. 

Робота "зернового коридору"

Нагадаємо, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту агропродукції. Він наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій.

Зазначимо,  термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

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