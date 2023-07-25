"Мы должны защитить Одессу": Зеленский о необходимости усиления ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy_official

Во время встречи с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочной необходимости усилить ПВО для защиты от российских атак. Дополнительные системы противовоздушной обороны позволят функционировать "зерновому соглашению".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Мы должны защитить Одессу", — говорится в сообщении.

Работа "зернового коридора"

Напомним, 24 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по экспорту агропродукции. Он подчеркнул, что нужно готовиться к любому развитию событий.

Отметим, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".