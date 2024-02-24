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Ми очікували нову атаку на Одещину — Братчук про нічний обстріл

24 лютого 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ми очікували нову атаку на Одещину — Братчук про нічний обстріл
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом двох днів поспіль ворог атакував Одесу ударними дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Ці удари повʼязані з отриманням окупантами нової партії іранських БпЛА, які летять на територію України. 

Про це в етері "Ми — Україна" повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

"Це була друга ніч поспіль, коли ворог атакував Одесу. Перед цим у них була певна оперативна пауза. Цілком ймовірно, що росіяни очікували нових вантажів з Ірану. Надходила інформація, що чергові борти надійшли до Москви", — сказав Братчук. 

Комбінована атака з моря

Також речник УДА додав, що атака другу добу підряд була комбінованою, з використанням БпЛА та ракет. Дрони ворог запустив з території окупованого Криму, а ракети — з тактичної авіації з Чорного моря. Цілі не досягли своєї мети,  однак загроза обстрілів залишається. 

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 24 лютого, Росія продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі на рейді спостерігається одне вороже судно, але ситуація найближчим часом може змінитися. Ракетоносії поки заведені у пункти базування. 

Також ми писали, що 23 лютого Сили оборони збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря. 

Додамо, Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, які емоційно обговорювали знищення російського дальнього радіолокаційного літака А-50. Один із пілотів розповідав, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

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Сергій Братчук
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