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Мы ожидали новую атаку на Одесчину — Братчук о ночном обстреле

24 февраля 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Мы ожидали новую атаку на Одесчину — Братчук о ночном обстреле
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение двух дней враг атаковал Одессу ударными дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Эти удары связаны с получением летящими на территорию Украины оккупантами новой партии иранских БпЛА.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Это была вторая ночь подряд, когда враг атаковал Одессу. Перед этим у них была определенная оперативная пауза. По всей вероятности, россияне ожидали новых грузов из Ирана. Поступала информация, что дежурные борта поступили в Москву", — сказал Братчук.

Комбинированная атака с моря

Также спикер УДА добавил, что атака вторые сутки подряд была комбинированной, с использованием БпЛА и ракет. Дроны враг запустил с территории оккупированного Крыма, а ракеты – из тактической авиации с Черного моря. Цели не добились своей цели, однако угроза обстрелов остается.

Напомним, на утро субботы, 24 февраля, Россия продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. На рейде наблюдается одно вражеское судно, но ситуация в ближайшее время может измениться. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

Также мы писали, что 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

Главное управление разведки перехватило разговор оккупантов, эмоционально обсуждавших уничтожение российского дальнего радиолокационного самолета А-50. Один из пилотов рассказывал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

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