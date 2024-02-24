Мы ожидали новую атаку на Одесчину — Братчук о ночном обстреле

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

В течение двух дней враг атаковал Одессу ударными дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Эти удары связаны с получением летящими на территорию Украины оккупантами новой партии иранских БпЛА.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Это была вторая ночь подряд, когда враг атаковал Одессу. Перед этим у них была определенная оперативная пауза. По всей вероятности, россияне ожидали новых грузов из Ирана. Поступала информация, что дежурные борта поступили в Москву", — сказал Братчук.

Комбинированная атака с моря

Также спикер УДА добавил, что атака вторые сутки подряд была комбинированной, с использованием БпЛА и ракет. Дроны враг запустил с территории оккупированного Крыма, а ракеты – из тактической авиации с Черного моря. Цели не добились своей цели, однако угроза обстрелов остается.

Напомним, на утро субботы, 24 февраля, Россия продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. На рейде наблюдается одно вражеское судно, но ситуация в ближайшее время может измениться. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

Также мы писали, что 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

Главное управление разведки перехватило разговор оккупантов, эмоционально обсуждавших уничтожение российского дальнего радиолокационного самолета А-50. Один из пилотов рассказывал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.