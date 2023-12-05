Ми приїхали з однієї війни в іншу — українка про евакуацію з сектора Гази
Одеса продовжує допомагати евакуйованим українцям з сектора Гази. Наразі у центрі допомоги перебувають 19 людей, яким надається уся необхідна допомога.
Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з уродженкою Горлівки, яка 23 роки прожила у прикордонному місті Рафах.
За словами жінки, її родина вирішила евакуюватися після "прильоту" двох ракет у їхню квартиру в пʼятиповерхівці. У результаті житло було повністю зруйновано.
Шлях до евакуації
Українка Світлана Салім зазначає, про те, що її родина перебуває в евакуаційних списках, вона дізналася від подруги. Через відсутність Інтернету перевірити цю інформацію напряму з Гази не було можливості.
"Мені подруга зателефонувала і сказала — ви у списках, треба їхати. Ми навіть не встигли речей зібрати, бо потрібно було тікати", — каже Світлана.
Жінка зазначає, що консульство організувало евакуацію для громадян України. Вивезли постраждалих до Єгипту, звідки вже люди обирали свій подальший маршрут. Зокрема, донька Світлани залишилася у Єгипті у родичів чоловіка.
Більшість людей розʼїхалися до родичів, які перебувають в Україні, проте залишилася група, якій нікуди було їхати через те, що їхні рідні будинки наразі під окупацією.
"Ми вирішили летіти до України. Волонтери кажуть: веземо до Одеси. Ось так ми й прилетіли з трьома дітьми та трьома валізами, навіть без теплих речей, адже в Газі зовсім інший клімат", — додає Світлана Салім.
Допомога у соціальному центрі
За словами директора центру Олега Тузли, усім евакуйованим українцям з сектора Гази надають необхідну допомогу: теплі речі, посуд та засоби гігієни. Також є можливість користуватися кухнею та пральнею.
Окрім того, можна відновити втрачені або протерміновані документи та оформити фінансову допомогу від ООН.
"Нам допомагають багато організацій. Зокрема, найбільше гуманітарки надійшло з обласного координаційного центру", — сказав директор центру.
Зазначимо, що у разі необхідності центр надає консультації юриста та психолога. Також до допомоги може долучитися кожен охочий.
Нагадаємо, з середини листопада Одеська область взяла на себе важливе завдання щодо евакуації громадян України з сектору Гази. Ця ініціатива містить у собі транспортування та забезпечення місцями для тимчасового проживання евакуйованих. Також надається медичний супровід однієї жінки, яка потребує спеціалізованої допомоги, до лікарні.
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