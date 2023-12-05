Мы приехали из одной войны в другую — украинка об эвакуации из сектора Газа

Кухня в социальном центре. Фото: Новини.LIVE

Одесса продолжает помогать эвакуированным украинцам из сектора Газа. В настоящее время в центре помощи находится 19 человек, которым предоставляется вся необходимая помощь.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с уроженкой Горловки, которая 23 года прожила в приграничном городе Рафах.

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По словам женщины, ее семья решила эвакуироваться по прилету двух ракет в их квартиру в пятиэтажке. В результате жилье было полностью разрушено.

Путь к эвакуации

Украинка Светлана Салим отмечает, что ее семья находится в эвакуационных списках, она узнала от подруги. Из-за отсутствия Интернета проверить эту информацию напрямую из Газы не было возможности.

"Мне подруга позвонила по телефону и сказала — вы в списках, надо ехать. Мы даже не успели вещей собрать, потому что нужно было бежать", — говорит Светлана.

Эвакуированная украинка. Фото: Новини.LIVE

Женщина отмечает, что консульство организовало эвакуацию для граждан Украины. Вывезли пострадавших в Египет, откуда люди выбирали свой дальнейший маршрут. В частности, дочь Светланы осталась в Египте у родственников мужа.

Большинство людей разъехались к родственникам, которые находятся в Украине, однако осталась группа, которой некуда было ехать из-за того, что их родные дома под оккупацией.

"Мы решили лететь в Украину. Волонтеры говорят: везем в Одессу. Вот так мы и прилетели с тремя детьми и тремя чемоданами, даже без теплых вещей, ведь в Газе совсем другой климат", — добавляет Светлана Салим.

Помощь в социальном центре

По словам директора центра Олега Тузлы, всем эвакуированным украинцам из сектора Газа оказывают необходимую помощь: теплые вещи, посуду и средства гигиены. Также есть возможность пользоваться кухней и прачечной.

Кроме того, можно восстановить утраченные или просроченные документы и оформить финансовую помощь ООН.

"Нам помогают многие организации. В частности, больше всего гуманитарки поступило из областного координационного центра", — сказал директор центра.

Директор центра Олег Тузла. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в случае необходимости центр консультирует юриста и психолога. Также к помощи может присоединиться любой желающий.

Напомним, с середины ноября Одесская область взяла на себя важную задачу по эвакуации граждан Украины из сектора Газа. Эта инициатива включает в себя транспортировку и обеспечение местами для временного проживания эвакуированных. Также предоставляется медицинское сопровождение одной женщины, нуждающейся в специализированной помощи, в больницу.