МіГ-31К направляється в Чорне море — яку загрозу становить

Зліт МіГ-31К. Фото: РосЗМІ

Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукового винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт, який летить у напрямку Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

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Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.

Нагадаємо, станом на ранок 16 січня Росія продовжує тримати напругу у Чорному морі. Наразі на бойове чергування знову вийшли кораблі, серед яких є ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається високим.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, чим унікальний літак А-50, який збили над Азовським морем. Також ми писали, що відомо про повітряний командний пункт РФ Іл-22М, уражений ЗСУ.

Додамо, глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем російського А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного виявлення та управління). Тільки вісім із них зараз у хорошому стані.