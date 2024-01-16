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МиГ-31К направляется в Черное море — какую угрозу представляет

16 января 2024 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
МиГ-31К направляется в Черное море — какую угрозу представляет
Взлет МиГ-31К. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По Украине ширится воздушная тревога из-за взлета сверхзвукового истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок. Пока мониторинговые каналы сообщат по меньшей мере об одном борте, который летит в направлении Черного моря, угроза обстрелов повысилась.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37.

Напомним, на утро 16 января Россия продолжает держать напряжение в Черном море. На боевое дежурство снова вышли корабли, среди которых есть ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, чем уникален самолет А-50, сбившийся над Азовским морем. Также мы писали, что известно о воздушном командном пункте РФ Ил-22М, пораженном ВСУ.

Добавим, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолет ДРЛВ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Только восемь из них сейчас находятся в хорошем состоянии.

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