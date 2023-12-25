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МіГ-31К вийшов на патрулювання у Чорне море

25 грудня 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
МіГ-31К вийшов на патрулювання у Чорне море
Міг-31 у повітрі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Понад годину Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукових винищувачів МіГ-31К. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт над акваторією Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України. 

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За інформацією військових, наразі у межах Чорного та Азовського морів знаходиться один борт МіГ-31К, який може здійснити пуск "Кинджалу" з повітряного простору неподалік від Маріуполя. Решта літаків поки що перебувають над територією РФ. 

Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому  винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М Кинджал і Р-37.

Нагадаємо, у жовтні зʼявилася інформація про те, що росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.

Також ми писали, що раніше з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

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