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МиГ-31К вышел на патрулирование в Черное море

25 декабря 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
МиГ-31К вышел на патрулирование в Черное море
Миг-31 в воздухе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Более часа в Украине звучит воздушная тревога из-за взлета сверхзвуковых истребителей МиГ-31К. В настоящее время мониторинговые каналы сообщают по меньшей мере об одном борту над акваторией Черного моря, поэтому угроза обстрелов повысилась.

Об этом сообщают в воздушных силах ВС Украины.

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По информации военных, в пределах Черного и Азовского морей находится один борт МиГ-31К, который может осуществить пуск "Кинжала" с воздушного пространства неподалеку от Мариуполя. Остальные самолеты пока находятся над территорией РФ.

Обновлено 12:41. Отбой воздушной тревоги. 

Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М Кинжал и Р-37.

Напомним, в октябре появилась информация о том, что россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессор пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.

Также мы писали, что ранее с российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

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