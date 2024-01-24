МіГ-31К з дозаправником патрулюють над Чорним морем

МіГ з дозаправником у повітрі. Фото: росЗМІ

Понад годину Україною шириться масштабна повітряна тривога через зліт надзвукового винищувача МіГ-31К. Носій "Кинджалів" злетів з аеродрому Моздок та наразі перебуває над Чорним морем.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Що відомо про загрозу

Наразі відомо, що винищувач разом із дозаправником ІЛ-78 "патрулюють" над Чорним морем. Радари зафіксували борти, які маневрують навколо Сочі, Геленджика та Анапи. Через це тривога може бути тривалою.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють про авіаційні тренування. Тож зліт МіГів може повторитися.

Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.

Нагадаємо, станом на ранок 24 січня ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі. Після нічної ротації наразі на рейді присутні три ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим.

Також ми писали, що сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.