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МиГ-31К с дозаправителем патрулируют над Черным морем

24 января 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
МиГ-31К с дозаправителем патрулируют над Черным морем
МиГ с дозаправителем в воздухе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Более часа по Украине ширится масштабная воздушная тревога из-за взлета сверхзвукового истребителя МиГ-31К. Носитель "Кинжалов" взлетел с аэродрома Моздок и находится над Черным морем.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Что известно об угрозе

Пока известно, что истребитель вместе с дозаправителем ИЛ-78 "патрулируют" над Черным морем. Радары зафиксировали борта, которые маневрируют вокруг Сочи, Геленджика и Анапы. Поэтому тревога может быть длительной.

Кроме того, российские СМИ сообщают об авиационных тренировках. Так что взлет МиГов может повториться.

Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37.

Напомним, на утро 24 января враг продолжает держать в Черном море корабли. После ночной ротации на рейде присутствуют три ракетоносителя, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Также мы писали, что сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

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