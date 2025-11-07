90% мешканців Миколаєва вже повернулися додому — Кім

Віталій Кім під час інтерв'ю. Фото: скриншот з відео

Миколаїв поступово відроджується після найважчих місяців війни. До міста повернулася більшість мешканців, відновлюється робота закладів, знову чути дитячий сміх і гамір на вулицях. Життя оживає, навіть попри близькість фронту, а місто повертає собі енергію та впевненість.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Повернення до життя

Віталій Кім розповів, що навіть у 2022 році, коли бої точилися біля міста, життя не зупинялося. Попри щоденні обстріли, люди намагалися підтримувати одне одного, допомагали військовим, відкривали волонтерські центри та продовжували працювати. Саме завдяки згуртованості мешканців і силі духу Миколаїв вистояв і сьогодні відновлюється ще активніше.

"Навіть тоді поруч із пошкодженими будівлями продовжувалося звичайне життя. Але зараз різниця величезна — повернулися 90% людей. Приблизно 10% ще за кордоном, але, сподіваюся, вони планують повернення", — сказав Кім.

За його словами, масове повернення почалося після звільнення Херсона наприкінці 2022 року. Люди поступово відновили побут, відкрилися кав’ярні, ресторани, знову чути дитячий сміх на майданчиках.

"Ми не маємо іншого часу, щоб жити, ніж зараз. Тому організовуємо життя так, щоб враховувати безпеку, але не втрачати момент", — додав очільник області.

Віталій Кім підкреслив, що мирне життя стало можливим завдяки українським військовим і силам протиповітряної оборони, які щодня захищають регіон.

