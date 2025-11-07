90% жителей Николаева уже вернулись домой - Ким

Виталий Ким во время интервью. Фото: скриншот из видео

Николаев постепенно возрождается после самых тяжелых месяцев войны. В город вернулось большинство жителей, восстанавливается работа учреждений, снова слышен детский смех и шум на улицах. Жизнь оживает, даже несмотря на близость фронта, а город возвращает себе энергию и уверенность.

Об этом Виталий Ким рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Возвращение к жизни

Виталий Ким рассказал, что даже в 2022 году, когда бои шли возле города, жизнь не останавливалась. Несмотря на ежедневные обстрелы, люди пытались поддерживать друг друга, помогали военным, открывали волонтерские центры и продолжали работать. Именно благодаря сплоченности жителей и силе духа Николаев выстоял и сегодня восстанавливается еще активнее.

"Даже тогда рядом с поврежденными зданиями продолжалась обычная жизнь. Но сейчас разница огромная — вернулись 90% людей. Примерно 10% еще за границей, но, надеюсь, они планируют возвращение", — сказал Ким.

По его словам, массовое возвращение началось после освобождения Херсона в конце 2022 года. Люди постепенно восстановили быт, открылись кафе, рестораны, снова слышен детский смех на площадках.

"У нас нет другого времени, чтобы жить, чем сейчас. Поэтому организовываем жизнь так, чтобы учитывать безопасность, но не терять момент", — добавил глава области.

Виталий Ким подчеркнул, что мирная жизнь стала возможной благодаря украинским военным и силам противовоздушной обороны, которые ежедневно защищают регион.

