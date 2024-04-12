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Миколаїв вшановує пам'ять загиблих від вчорашнього ракетного удару — Кім про наслідки атаки

12 квітня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Миколаїв вшановує пам'ять загиблих від вчорашнього ракетного удару — Кім про наслідки атаки
Руйнування цивільної інфраструктури внаслідок атаки росіян. Ілюстративне фото: ГУ ДСНС України.
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Вчора Росія спрямувала на Миколаївщину балістичні снаряди, зокрема поцілила в обласний центр. Внаслідок атаки відомо про п'ятьох загиблих та шістьох постраждалих, також у місті чисельні пошкодження інфраструктури. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Жертви та стан постраждалих

Наразі відомо, що в результаті ракетного удару по Миколаєву, загинуло п'ятеро людей, ще шестеро отримали поранення. На честь пам'яті жертв від російської агресії у Миколаєві сьогодні, 12 квітня, оголосили День Жалоби. 

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"Серед загиблих 18-річний хлопець, який ремонтував паркан біля місця прильоту. Він помер на руках своїх батьків. Шість поранених. Це найбільша кількість жертв з кінця 2022 року. Ми сьогодні будемо оголошувати День Жалоби", — сказав Віталій Кім.

Тактика атаки по Миколаївщині

За словами Віталія Кіма, окупанти били по прифронтовим громадам регіону. Атаки були комбіновані, проте обійшлося без жертв.

"Вони били "Ланцетами", артилерією та мінометами. Жертв серед населення немає, там ситуація трохи стабільніша", — прокоментував він. 

Віталій Кім додав, що ситуація з електропостачанням у регіоні залишається стабільною.

"Електрики відновили усе ще декілька днів тому. Є певні негаразди, до яких ми були готові. Наразі усе працює у штатному режимі", — зазначив голова Миколаївської ОВА. 

За його словами, в регіоні достатня кількість альтернативних джерел живлення. Тож критична інфраструктура у разі блекауту чи перебоїв з електропостачанням буде продовжувати роботу.

День жалоби в Миколаєві та Одесі

З метою вшанування пам’яті загиблих від російських терористичних дій сьогодні, 12 березня 2024 року, в Миколаєві та Одесі оголошено День Жалоби. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міст з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, що вчора, 11 квітня, Росія завдала ракетного удару по Миколаївщині, зокрема поцілила в обласний центр. У Силах оборони півдня України зазначили, що ворог спрямував балістику на регіон, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури та жертви серед населення.

Одеса
війна
російські війська
смерть
Миколаїв
Одеська область
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