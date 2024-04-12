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Николаев чтит память погибших от вчерашнего ракетного удара — Ким о последствиях атаки

12 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Николаев чтит память погибших от вчерашнего ракетного удара — Ким о последствиях атаки
Разрушение гражданской инфраструктуры в результате атаки россиян. Иллюстративное фото: ГУ ГСЧС Украины.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вчера Россия направила на Николаевщину баллистические снаряды, в том числе попала в областной центр. В результате атаки известно о пяти погибших и шести пострадавших, также в городе многочисленные повреждения инфраструктуры.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Жертвы и состояние пострадавших

Пока известно, что в результате ракетного удара по Николаеву, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. В честь памяти жертв от российской агрессии в Николаеве сегодня, 12 апреля, объявили День траура.

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"Среди погибших 18-летний парень, который ремонтировал забор у места прилета. Он умер на руках своих родителей. Шесть раненых. Это самое большое количество жертв с конца 2022 года. Мы сегодня будем объявлять День траура" , — сказал Виталий Ким.

Тактика атаки по Николаевщине

По словам Виталия Кима, оккупанты били по прифронтовым общинам региона. Атаки были комбинированы, однако обошлось без жертв.

"Они били "Ланцетами", артиллерией и минометами. Жертв среди населения нет, там ситуация немного более стабильнее" , — прокомментировал он.

Виталий Ким добавил, что ситуация с электроснабжением в регионе остается стабильной.

"Электрики возобновили все еще несколько дней назад. Есть определенные невзгоды, к которым мы были готовы. Сейчас все работает в штатном режиме" , — отметил глава Николаевской ОВА.

По его словам, в регионе достаточное количество альтернативных источников питания. Так что критическая инфраструктура в случае блекаута или перебоев с электроснабжением будет продолжать работу.

День траура в Николаеве и Одессе

В целях памяти погибших от российских террористических действий сегодня, 12 марта 2024 года, в Николаеве и Одессе объявлен День траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг городов с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Напомним, что вчера, 11 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Николаевщине, в том числе попала в областной центр. В Силах обороны юга Украины отметили, что враг направил баллистику на регион, в результате чего повреждения инфраструктуры и жертвы среди населения.

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