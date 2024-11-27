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Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

27 листопада 2024 16:07
Рвачова Анастасія - редактор
Як будуть відновлювати Миколаїв — коли почнуться роботи та хто це буде робити
Зруйнований будинок у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Українські міста не просто відновлюються після війни — вони формують нове бачення свого майбутнього. Миколаїв сьогодні став одним із лідерів цього процесу, долучившись до унікального міжнародного проєкту з відбудови. Вже зараз у місті впроваджуються плани щодо покращення інфраструктурних об'єктів, які реалізовуються коштом іноземних інвестицій.

Як сьогодні вдається залучати іноземних інвесторів та яким буде місто у майбутньому? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

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Відбудова Миколаєва

Миколаїв, як і Харків, з перших днів повномасштабної війни, перебуває під постійним обстрілом з боку Росії. Ворог безжально вбиває мирне населення, знищує житлові та адміністративні будинки, розбиває інфраструктуру. Але на відновлення цього всього знадобляться мільйони доларів, самостійно Україні знайти ці гроші буде досить складно. Тому мери вже шукають можливості фінансування та участі в різних програмах. Так дещо з таких проєктів було представлено у Сполучених Штатах Америки, зокрема план з відбудови двох міст. У його розробці взяли участь Данія та Італія.

"Це пілотний проєкт. Після того, як він буде завершений, такі проєкти будуть братися до інших міст. І ми сьогодні йдемо дуже гарними темпами. Нещодавно ми провели в Києві презентацію проміжних результатів цього проєкту й отримали дуже позитивний відгук", — розповідає Олександр Сєнкевич. 

Міський голова Миколаєва Олександр Синкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Миколаївська лікарня

У найважчі часи справжня підтримка приходить звідти, звідки її не завжди очікуєш. Після ракетного удару, який зруйнував травматологічне відділення лікарні швидкої допомоги в Миколаєві, саме приватні компанії з Казахстану взялися за його відновлення.

"Ми хочемо подякувати народу Казахстану за те, що вони допомогли нам у такий важкий час. Будівлю повністю відреставрували за приватні кошти казахських спеціалістів", — зазначає міський голова. 

Зруйнована лікарня у Миколаєві. Фото: Віктор Ляшко
Зруйнована лікарня у Миколаєві. Фото: Віктор Ляшко

Ця допомога не лише повернула лікарні життя, а й стала основою для майбутньої співпраці між Казахстаном та Миколаєвом у різних сферах. Так, країни продовжують обговорювати можливу співпрацю в агропромисловому секторі. 

Боротьба з корупцією

В умовах війни прозорість та боротьба з корупцією стають не лише моральною вимогою, а й ключовим принципом для отримання міжнародної допомоги. Зараз Миколаїв активно співпрацює з міжнародними організаціями, демонструючи приклад відкритості та ефективного управління.

"Ми звітуємо про все, що сьогодні робиться прозоро, на сайті, де кожен може побачити, скільки допомоги ми отримали, як вона використовується і що залишилося", — пояснює мер.

Такий підхід допомагає не лише уникати корупції, а й зміцнює довіру партнерів, зокрема уряду Данії, який підтримує Миколаїв у відновленні. А унікальність цього проєкту полягає в тому, що місто не розпоряджається коштами самостійно. Фінанси надходять до таких міжнародних організацій, як Червоний Хрест, UNDP, IOM та інші. І саме вони займаються закупівлями та безпосередньо передають необхідні ресурси місту.

"Ми ні копійки наших партнерів не витратили самостійно. Усе закуповують і передають міжнародні організації. Цей підхід гарантує повну прозорість і ефективність", — наголошує Олександр Сєнкевич. 

Мер Миколаєва про боротьбу з корупцією. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мер Миколаєва про боротьбу з корупцією. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Миколаїв отримує значну підтримку від міжнародних партнерів, але й саме місто робить усе можливе, щоб відновлення було ефективним і прозорим. Влада прагне не просто відбудувати зруйноване війною, а й зробити кращим, сучаснішим і комфортнішим для своїх мешканців.

Нагадаємо, українцям доступні різні програми фінансової підтримки від міжнародних організацій. Наприклад, ООН приймає заявки від мешканців Олександрії Кіровоградської області. Люди можуть отримати 10 800 грн за три місяці.

Також ми писали, що Німеччина продовжує приймати українських біженців, надаючи прихисток і грошові виплати. Стали відомі умови призначення грошової допомоги на дітей.

США Італія Миколаїв Казахстан Олександр Сєнкевич відновлення допомога

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