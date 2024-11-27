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Николаев завтра — как будут восстанавливать город

27 ноября 2024 16:07
Рвачова Анастасия - редактор
Как будут восстанавливать Николаев — когда начнутся работы и кто это будет делать
Разрушенный дом в Николаеве. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Украинские города не просто восстанавливаются после войны, они формируют новое видение своего будущего. Николаев сегодня стал одним из лидеров этого процесса, приобщившись к уникальному международному проекту по восстановлению. Уже сейчас в городе внедряются планы по улучшению инфраструктурных объектов, реализуемых за счет иностранных инвестиций.

Как сегодня удается привлекать иностранных инвесторов и каким будет город в будущем? На эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Восстановление Николаева

Николаев, как и Харьков, с первых дней полномасштабной войны, находится под постоянным обстрелом со стороны России. Враг безжалостно убивает мирное население, уничтожает жилые и административные дома, разбивает инфраструктуру. На восстановление этого всего понадобится миллионам долларов, самостоятельно Украине найти эти деньги будет довольно сложно. Поэтому мэры уже ищут возможности финансирования и участия в разных программах. Так, что-то из таких проектов было представлено в Соединенных Штатах Америки, в частности план восстановления двух городов. В его разработке приняли участие Дания и Италия.

"Это пилотный проект. После того, как он будет завершен, такие проекты будут браться в другие города. И мы сегодня идем очень хорошими темпами. Недавно мы провели в Киеве презентацию промежуточных результатов этого проекта и получили очень положительный отзыв", — рассказывает Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева Александр Синкевич. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Николаевская больница

В самые трудные времена настоящая поддержка приходит оттуда, откуда ее не всегда ждешь. После ракетного удара, разрушившего травматологическое отделение больницы скорой помощи в Николаеве, именно частные компании из Казахстана приступили к его восстановлению.

"Мы хотим поблагодарить народ Казахстана за то, что они помогли нам в такое тяжелое время. Здание полностью отреставрировали за частные средства казахских специалистов", — отмечает городской голова.

Разрушена больница в Николаеве. Фото: Виктор Ляшко
Разрушенная больница в Николаеве. Фото: Виктор Ляшко

Эта помощь не только вернула больнице жизнь, но и стала основой для будущего сотрудничества между Казахстаном и Николаевом в разных областях. Так, страны продолжают обсуждать возможное сотрудничество в агропромышленном секторе.

Борьба с коррупцией

В условиях войны прозрачность и борьба с коррупцией становятся не только моральным требованием, но и ключевым принципом получения международной помощи. Сейчас Николаев активно сотрудничает с международными организациями, показывая пример открытости и эффективного управления.

"Мы отчитываемся обо всем, что сегодня делается прозрачно, на сайте, где каждый может увидеть, сколько помощи мы получили, как она используется и что осталось", — объясняет мэр.

Такой подход помогает не только избегать коррупции, но и укрепляет доверие партнеров, в частности правительства Дании, которое поддерживает Николаев в восстановлении. А уникальность этого проекта состоит в том, что город не распоряжается денежными средствами самостоятельно. Финансы поступают в такие международные организации, как Красный Крест, UNDP, IOM и другие. И именно они занимаются закупками и напрямую передают необходимые ресурсы городу.

"Мы ни копейки наших партнеров не потратили самостоятельно. Все закупают и передают международные организации. Этот подход гарантирует полную прозрачность и эффективность", — отмечает Александр Сенкевич.

Мэр Николаева о борьбе с коррупцией Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Мэр Николаева о борьбе с коррупцией Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Николаев получает значительную поддержку от международных партнеров, но и сам город делает все возможное, чтобы восстановление было эффективным и прозрачным. Власть стремится не просто отстроить разрушенное войной, но и сделать лучше, более современным и комфортным для своих жителей.

Напомним, украинцам доступны разные программы финансовой поддержки от международных организаций. К примеру, ООН принимает заявки от жителей Александрии Кировоградской области. Люди могут получить 10 800 грн за три месяца.

Также мы писали, что Германия продолжает принимать украинских беженцев, предоставляя убежища и денежные выплаты. Стали известны условия назначения пособия на детей.

США Италия Николаев Казахстан Александр Сенкевич восстановление помощь

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