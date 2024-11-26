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Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

26 листопада 2024 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Будівництво водогону у Миколаєві — фінансування нема
Мешканці Миколаєва набирають воду. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завершити будівництво водозабору та водогону, які мають забезпечити Миколаїв водою, планували до кінця року. Але наразі наявні лише менше 1% від необхідних коштів. 

Про це йдеться у відповіді Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області на інформаційний запит видання "МикВісті".

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Грошей нема

У Службі повідомили, що станом на кінець листопада на фінансування робіт є всього 990 тис. грн з необхідних 7 млрд грн. Ці гроші ще у травні виділила міська рада. Наразі тривають розробка проєктних документів та підготовчі роботи. Щодо фінансування представники Служби чекають на інформацію від Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина - фото 1
Відповідь Служби відновлення. Фото: "МикВісті"
Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина - фото 2
Відповідь Служби відновлення. Фото: "МикВісті"

Що планують зробити

Зазначимо, Служба відновлення та розвитку Миколаївської області обрала підрядників для будівництва нового водозабору з ріки Південний Буг у Новій Одесі та магістрального водогону до Миколаєва. Їхня вартість, відповідно, 2,5 млрд грн та 2,6 млрд грн. Завершити роботи планують до кінця грудня поточного року.

Ми повідомляли, що будівництвом водозабору займатиметься фірма "Ростдорстрой", яку пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, після удару росіян по водогону у Херсонській області у квітні 2022 року Миколаїв лишився без питної води. Станом на зараз вода у водопровідній системі міста технічна. Воду мешканцям віддалених районів доставляють на електротранспорті. Журналісти Новини.LIVE побували на одному з таких рейсів.

Миколаїв гроші Миколаївська область водопостачання вода

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