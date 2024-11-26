Строительство водопровода в Николаеве — нет финансирования

Жители Николаева набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Завершить строительство водозабора и водопровода, которые должны снабдить Николаев водой, планировали до конца года. Но сейчас есть только менее 1% от необходимых средств.

Об этом говорится в ответе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области на информационный запрос издания "НикВести".

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Денег нет

В Службе сообщили, что по состоянию на конец ноября на финансирование работ всего 990 тыс. грн из необходимых 7 млрд. грн. Эти деньги еще в мае выделил городской совет. В настоящее время продолжаются разработка проектных документов и подготовительные работы. Относительно финансирования представители Службы ожидают информации от Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Ответ службы восстановления. Фото: "НикВести"

Ответ службы восстановления. Фото: "НикВести"

Что планируют сделать

Служба восстановления и развития Николаевской области выбрала подрядчиков для строительства нового водозабора из реки Южный Буг в Новой Одессе и магистрального водопровода в Николаев. Их стоимость соответственно 2,5 млрд грн и 2,6 млрд грн. Завершить работу планируют до конца декабря текущего года.

Мы сообщали, что строительством водозабора будет заниматься фирма "Ростдорстрой", связываемая с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Напомним, что после удара россиян по водопроводу в Херсонской области в апреле 2022 года Николаев остался без питьевой воды. На данный момент вода в водопроводной системе города техническая. Воду жителям отдаленных районов доставляют на электротранспорте. Журналисты Новини.LIVE побывали на одном из таких рейсов.