Миколаївщина отримала мобільні комп'ютерні класи для шкіл у прифронтових громадах

Комп'ютери, які отримали школи на Миколаївщині. Фото: Миколаївської ОДА

У прифронтових громадах Миколаївщини сільським школам передали 24 мобільні комп’ютерні класи та комплекти навчальної літератури. Це має забезпечити безперервний освітній процес для учнів у найвразливіших громадах регіону.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

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"Це відбулося для подолання відставання в навчанні, соціального-емоційного розвитку та оцінки стану психічного здоров’я для найбільш вразливих дітей у сільській місцевості", — йдеться у повідомленні.

Що входить у мобільний клас

Кожен мобільний клас містить 8 ноутбуків з унікальним контентом eKidz для школярів, один професійний пристрій для вчителя, а також набір доступних аксесуарів для дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, в кожному класі є україномовний цифровий підручник, методичні посібники для педагогів та зарядна станція з WiFi/LTE-роутером.

Книжки, які отримали школи на Миколаївщині. Фото: Миколаївської ОДА

Звідки допомога

Варто відзначити, що Миколаївська область стала першим регіоном, що розпочав впровадження проєкту з надання цифрових інструментів для найвразливіших дітей. Ця програма, реалізується за фінансової підтримки офісу ООН з координації гуманітарних питань. Додамо, що, за даними міськради, на Миколаївщині наразі проживає 35 000 маленьких українців, які через війну не отримують належного рівня освіти.

Нагадаємо, в Одесі запускають проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату". Програма спрямована на забезпечення дітей можливістю залишатися вдома під опікою кваліфікованих вихователів, коли їхні біологічні батьки зазнають труднощів.