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Николаевщина получила мобильные компьютерные классы для школ в прифронтовых громадах

14 апреля 2024 14:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Николаевщина получила мобильные компьютерные классы для школ в прифронтовых громадах
Компьютеры, получившие школы Николаевской области. Фото: Николаевская ОГА
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В прифронтовых общинах Николаевщины сельским школам передали 24 мобильных компьютерных класса и комплекты учебной литературы. Это должно обеспечить непрерывный образовательный процесс для учащихся в наиболее уязвимых общинах региона.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

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"Это произошло для преодоления отставания в обучении, социально-эмоционального развития и оценки состояния психического здоровья для наиболее уязвимых детей в сельской местности", — говорится в сообщении.

Что входит в мобильный класс

Каждый мобильный класс включает в себя 8 ноутбуков с уникальным контентом eKidz для школьников, одно профессиональное устройство для учителя, а также набор доступных аксессуаров для детей с особыми образовательными потребностями. В частности, в каждом классе есть украиноязычный цифровой учебник, методические пособия для педагогов и зарядная станция с WiFi/LTE-роутером.

Николаевщина получила мобильные компьютерные классы для школ в прифронтовых общинах - фото 1
Книги, которые получили школы Николаевской области. Фото: Николаевская ОГА

Откуда помощь

Следует отметить, что Николаевская область стала первым регионом, начавшим внедрение проекта по предоставлению цифровых инструментов для самых уязвимых детей. Эта программа реализуется при финансовой поддержке офиса ООН по координации гуманитарных вопросов. Добавим, что по данным горсовета на Николаевщине сейчас проживает 35 000 маленьких украинцев, которые из-за войны не получают должного уровня образования.

Напомним, в Одессе запускают проект "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната". Программа направлена на обеспечение детей возможностью оставаться дома на попечении квалифицированных воспитателей, когда их биологические родители испытывают трудности.

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