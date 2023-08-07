Миколаївщина серед лідерів за обстрілами касетними снарядами: статистика регіонів
Від початку війни, з 24 лютого 2022 року, Миколаївська область потерпала від ворожих ударів, зокрема касетними боєприпасами. Наразі регіон на другому місці за кількістю обстрілів цими снарядами.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.
У відомстві зазначають, що станом на кінець липня розпочато 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.
Кількість обстрілів у областях
- Харківська область — 14 проваджень;
- Миколаївська область — 41 провадження;
- Херсонська область — 21 провадження;
- Запорізька область — 16 проваджень;
- Житомирська область — 5 проваджень.
З чого випускають касетні снаряди
Для обстрілів України окупанти використовують "касетки", призначені для РСЗВ таких як:
- "Ураган";
- "Смерч";
- "Торнадо-С";
- та тактичний ракетний комплекс "Точка".
Зазначимо, що внаслідок таких обстрілів у Миколаєві постраждало 32 людини. Ще 12 загинули.
Нагадаєм, 24 липня російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними боєприпасами. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.
Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.