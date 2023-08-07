Миколаївщина серед лідерів за обстрілами касетними снарядами

Відстріляні касетні боєприпаси. Фото: Офіс Генпрокурора

Від початку війни, з 24 лютого 2022 року, Миколаївська область потерпала від ворожих ударів, зокрема касетними боєприпасами. Наразі регіон на другому місці за кількістю обстрілів цими снарядами.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

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У відомстві зазначають, що станом на кінець липня розпочато 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

Кількість обстрілів у областях

Харківська область — 14 проваджень;

Миколаївська область — 41 провадження;

Херсонська область — 21 провадження;

Запорізька область — 16 проваджень;

Житомирська область — 5 проваджень.

Статистика обстрілів касетними боєприпасами. Фото: Офіс Генпрокурора

З чого випускають касетні снаряди

Для обстрілів України окупанти використовують "касетки", призначені для РСЗВ таких як:

"Ураган";

"Смерч";

"Торнадо-С";

та тактичний ракетний комплекс "Точка".

Зазначимо, що внаслідок таких обстрілів у Миколаєві постраждало 32 людини. Ще 12 загинули.

Нагадаєм, 24 липня російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними боєприпасами. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.