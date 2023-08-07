Николаевщина среди лидеров по обстрелам кассетных снарядов: статистика регионов
С начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область страдала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
В ведомстве отмечают, что по состоянию на конец июля начато 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов.
Количество обстрелов в областях
- Харьковская область — 14 производств;
- Николаевская область — 41 производство;
- Херсонская область — 21 производство;
- Запорожская область — 16 производств;
- Житомирская область — 5 производств.
Из чего выпускают кассетные снаряды
Для обстрелов Украины оккупанты используют "кассетки", предназначенные для РСЗО таких как:
- "Ураган";
- "Смерч";
- "Торнадо-С";
- и тактический ракетный комплекс "Точка".
Отметим, что в результате таких обстрелов в Николаеве пострадали 32 человека. Еще 12 погибли.
Напомним, 24 июля российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате очередной вражеской атаки погиб ребенок.
Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.