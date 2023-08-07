Николаевщина среди лидеров по обстрелам кассетных снарядов

Отстреляны кассетные боеприпасы. Фото: Офис Генпрокурора

С начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область страдала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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В ведомстве отмечают, что по состоянию на конец июля начато 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов.

Количество обстрелов в областях

Харьковская область — 14 производств;

Николаевская область — 41 производство;

Херсонская область — 21 производство;

Запорожская область — 16 производств;

Житомирская область — 5 производств.

Статистика обстрелов кассетными боеприпасами. Фото: Офис Генпрокурора

Из чего выпускают кассетные снаряды

Для обстрелов Украины оккупанты используют "кассетки", предназначенные для РСЗО таких как:

"Ураган";

"Смерч";

"Торнадо-С";

и тактический ракетный комплекс "Точка".

Отметим, что в результате таких обстрелов в Николаеве пострадали 32 человека. Еще 12 погибли.

Напомним, 24 июля российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате очередной вражеской атаки погиб ребенок.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.