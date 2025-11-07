Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Миколаївщина та Одеса — майбутні магніти для інвестицій

Миколаївщина та Одеса — майбутні магніти для інвестицій

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:20
Оновлено: 16:53
Інвестиції в південь України — Кім назвав ключові переваги регіону
Віталій КІм під час інтерв'ю. Фото: скриншот з відео

Понад п’ята частина усіх руйнувань в Україні припадає на південні області — Миколаївську, Одеську, Херсонську та Запорізьку. Попри це, регіон має потужний потенціал для інвестування завдяки логістиці, агросектору та доступній робочій силі.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Інвестиції у південь

Кім наголосив, що південь України має бути серед головних напрямків для інвесторів, адже саме тут зосереджено ресурси, інфраструктуру та перспективи розвитку. За його словами, ще до початку повномасштабної війни в регіоні готували інвестиційні проєкти у сфері аграрного бізнесу, логістики, IT і створення індустріальних парків.

"Розвиток можливий лише тоді, коли є гроші, технології та люди. Ми закладали це у плани ще до війни", — зазначив очільник ОВА.

Він додав, що навіть під час бойових дій на Миколаївщині вдалося запустити вітропарк потужністю 128 мегаватів. До кінця 2025 року планується офіційна реєстрація першого індустріального парку області. Посадовець зауважив, що регіон формує міцну основу для післявоєнного відновлення і вже зараз готує умови, щоб залучити іноземних інвесторів одразу після перемоги.

Нагадаємо, ми повідомляли, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про Асоціацію прифронтових міст і громад. Також ми писали про те, чому, за словами Кіма, партнери допомагають відновлювати Миколаївщину.

Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації