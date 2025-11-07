Інвестиції в південь України — Кім назвав ключові переваги регіону

Віталій КІм під час інтерв'ю. Фото: скриншот з відео

Понад п’ята частина усіх руйнувань в Україні припадає на південні області — Миколаївську, Одеську, Херсонську та Запорізьку. Попри це, регіон має потужний потенціал для інвестування завдяки логістиці, агросектору та доступній робочій силі.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Інвестиції у південь

Кім наголосив, що південь України має бути серед головних напрямків для інвесторів, адже саме тут зосереджено ресурси, інфраструктуру та перспективи розвитку. За його словами, ще до початку повномасштабної війни в регіоні готували інвестиційні проєкти у сфері аграрного бізнесу, логістики, IT і створення індустріальних парків.

"Розвиток можливий лише тоді, коли є гроші, технології та люди. Ми закладали це у плани ще до війни", — зазначив очільник ОВА.

Він додав, що навіть під час бойових дій на Миколаївщині вдалося запустити вітропарк потужністю 128 мегаватів. До кінця 2025 року планується офіційна реєстрація першого індустріального парку області. Посадовець зауважив, що регіон формує міцну основу для післявоєнного відновлення і вже зараз готує умови, щоб залучити іноземних інвесторів одразу після перемоги.

