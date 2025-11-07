Інвестиції в південь України — Кім назвав ключові переваги регіону

Виталий Ким во время интервью. Фото: скриншот из видео

Более пятой части всех разрушений в Украине приходится на южные области — Николаевскую, Одесскую, Херсонскую и Запорожскую. Несмотря на это, регион имеет мощный потенциал для инвестирования благодаря логистике, агросектору и доступной рабочей силе.

Об этом Виталий Ким рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Инвестиции в юг

Ким отметил, что юг Украины должен быть среди главных направлений для инвесторов, ведь именно здесь сосредоточены ресурсы, инфраструктура и перспективы развития. По его словам, еще до начала полномасштабной войны в регионе готовили инвестиционные проекты в сфере аграрного бизнеса, логистики, IT и создания индустриальных парков.

"Развитие возможно только тогда, когда есть деньги, технологии и люди. Мы закладывали это в планы еще до войны", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что даже во время боевых действий на Николаевщине удалось запустить ветропарк мощностью 128 мегаватт. До конца 2025 года планируется официальная регистрация первого индустриального парка области. Чиновник отметил, что регион формирует прочную основу для послевоенного восстановления и уже сейчас готовит условия, чтобы привлечь иностранных инвесторов сразу после победы.

Напомним, мы сообщали, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал об Ассоциации прифронтовых городов и громад. Также мы писали о том, почему, по словам Кима, партнеры помогают восстанавливать Николаевскую область.