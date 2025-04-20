Обмін полоненими 2025: додму повернулись 126 миколаївських морпіхів

Жінка обіймає воїна. Фото: 36 ОБрМП

В Україну повернулися 126 звільнених морських піхотинців. Серед них — герої з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 1-го та 501-го окремих батальйонів. Воїни, які пройшли пекло російського полону, нарешті обіймають своїх рідних.

Про повернення Героїв повідомили в Telegram-каналі бригади.

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Повернені з полону піхотинці. Фото: 36 ОБрМП

Повернення миколаївських піхотинців

В бригаді зазначили, що після довгих місяців неволі, тортур і невизначеності хлопці знову на українській землі. На повернених піхотинців чекає лікування, реабілітація та підтримка всієї країни.

"Вітаємо братів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими", — написали в бригаді.

Жінка обнімає хлопця, який повернувся з полону. Фото: 36 ОБрМП

Хлопці, які повернулися з полону. Фото: 36 ОБрМП

Обійми з рідними, сльози радості, неймовірна гордість за незламність — саме так виглядала ця зустріч. Зараз звільнені морпіхи проходять обстеження. Багато з них мають серйозні проблеми зі здоров’ям, але головне — вони вдома, серед своїх.

"Ми не забудемо жодного захисника. Повернемо всіх. І переможемо", — написали в бригаді.

Зазначимо, операція з обміну стала можливою завдяки тривалій і складній роботі українських переговорників, спецслужб та міжнародних партнерів.

Хлопець розмовляє телефоном та плаче. Фото: 36 ОБрМП

Дівчина фотографується з поверненим піхотинцем. Фото: 36 ОБрМП

Чоловіки розмовляють. Фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, між Україною та Росією напередодні Великодня, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. Також ми писали, що Кремль зосереджує зусилля на південному напрямку, і захоплення міста розглядається як вирішальний крок до їхньої перемоги.