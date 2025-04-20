Обмен пленными 2025: в Россию вернулись 126 николаевских морпехов

Женщина обнимает воина. Фото: 36 ОБрМП

В Украину вернулись 126 освобожденных морских пехотинцев. Среди них — герои из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1-го и 501-го отдельных батальонов. Воины, которые прошли ад российского плена, наконец обнимают своих родных.

О возвращении Героев сообщили в Telegram-канале бригады.

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Встреча пленных пехотинцев. Фото: 36 ОБрМП

Возвращенные из плена пехотинцы. Фото: 36 ОБрМП

Возвращение николаевских пехотинцев

В бригаде отметили, что после долгих месяцев неволи, пыток и неопределенности ребята снова на украинской земле. На возвращенных пехотинцев ждет лечение, реабилитация и поддержка всей страны.

"Приветствуем братьев на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими", — написали в бригаде.

Женщина обнимает парня, который вернулся из плена. Фото: 36 ОБрМП

Ребята, которые вернулись из плена. Фото: 36 ОБрМП

Объятия с родными, слезы радости, невероятная гордость за несокрушимость — именно так выглядела эта встреча. Сейчас освобожденные морпехи проходят обследование. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем, но главное - они дома, среди своих.

"Мы не забудем ни одного защитника. Вернем всех. И победим", — написали в бригаде.

Отметим, операция по обмену стала возможной благодаря длительной и сложной работе украинских переговорщиков, спецслужб и международных партнеров.

Парень разговаривает по телефону и плачет. Фото: 36 ОБрМП

Девушка фотографируется с возвращенным пехотинцем. Фото: 36 ОБрМП

Мужчины разговаривают. Фото: 36 ОБрМП

Напомним, между Украиной и Россией накануне Пасхи, 19 апреля, состоялся обмен пленными. Также мы писали, что Кремль сосредотачивает усилия на южном направлении, и захват города рассматривается как решающий шаг к их победе.