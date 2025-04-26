Миколаївські морпіхи знищили окупантів і техніку на Курському напрямку

Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського провели успішну операцію на Курському напрямку. За допомогою дронів вони виявили й знищили укриття російських військових, а також техніку ворога. Жоден окупант не зміг сховатися.

Відео роботи опублікували в Telegram-каналі бригади.

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Знищення окупантів на Курському напрямку

За їхньою інформацією, завдяки роботі розвідників і операторів ударних безпілотників виявили будинок, де розташовувалися російські окупанти, а також їхню військову техніку. Координати цілі оперативно передані ударним підрозділам, після чого позиції ворога були знищені.

На оприлюднених кадрах видно, як після точних ударів будівля, в якій перебували загарбники, повністю руйнується, а техніка, розташована поруч, отримує критичні пошкодження. За попередніми даними, серед ворожого особового складу є значні втрати.

"Де б окупанти не ховалися — ми знайдемо і знищимо", — наголосили в 36-й бригаді.

Морпіхи продовжують завдавати ворогу втрат і очищати українську землю від загарбників.

Нагадаємо, ми писали, що одеські прикордонники показали свою майстерність управління безпілотними літальними апаратами. Також повідомляли, українські дрони стали стійкішими до радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.